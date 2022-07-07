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對手逐漸追上　Netflix Q2訂戶減幅恐比預期更糟

▲全球影音串流服務龍頭Netflix(NFLX.US)先前公佈財報，驚見逾10年首度流失訂戶，嚇壞眾多投資人。華爾街分析師警告，Netflix訂戶數恐在第二季進一步下滑，且減幅可能比預期更糟，面臨艱難局面。`（圖／美聯社／達志影像）
▲全球影音串流服務龍頭Netflix(NFLX.US)先前公佈財報，驚見逾10年首度流失訂戶，嚇壞眾多投資人。華爾街分析師警告，Netflix訂戶數恐在第二季進一步下滑，且減幅可能比預期更糟，面臨艱難局面。`（圖／美聯社／達志影像）

文/MoneyDJ理財網

2022-07-07 15:05:24

全球影音串流服務龍頭Netflix(NFLX.US)先前公佈財報，驚見逾10年首度流失訂戶，嚇壞眾多投資人。華爾街分析師警告，Netflix訂戶數恐在第二季進一步下滑，且減幅可能比預期更糟，面臨艱難局面。

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《Barron’s》等外媒報導，巴克萊銀行(Barclays)分析師Kannan Venkateshwar 7月6日發佈研究報告稱，Netflix近期上線多檔吸睛節目，包括全新第四季《怪奇物語》(Stranger Things)、第四季《黑錢勝地》(Ozark) 和第六季《浴血黑幫》(Peaky Blinders)，但Netflix的訂戶增長表現可能再次令人失望。

Venkateshwar預計，Netflix第二季全球訂戶數將年減280萬戶，較該公司預期的200萬戶還多了80萬戶。值得注意的是，Venkateshwar認為，Netflix主力市場北美地區的訂戶數可能呈現連續下降，從5月日均訂戶數為負成長，可看出端倪。

Netflix定於美國時間7月19日發佈2022年第二季財報，

Venkateshwar稱，雖然第四季《怪奇物語》播出確實帶動訂戶回升，但效果似乎沒有想像中的大，原因是迪士尼Disney+、蘋果Apple TV+、HBO GO和亞馬遜Prime Video等對手來勢洶洶，例如Disney+推出星戰迷引頸期盼的原創影集《歐比王·肯諾比》(Obi-Wan Kenobi)，令Netflix陷入激烈苦戰。

Venkateshwar維持給予Netflix「中立」(Equal Weight)評級，但目標價從275美元下修至170美元，並將2023年每股盈餘預期從11.98美元下調至11.15美元，而2022年預估為11.36美元。華爾街共識預期Netflix 2022年每股盈餘10.90美元，2023年11.95美元。

根據Netflix 4月19日發佈的財報，2022年第一季，全球訂戶數較前季減少20萬戶，為2011年10月以來首見衰減，甚至預測第二季可能再大減200萬戶，令華爾街大感驚訝。

受財報利空影響，4月20日，Netflix股價在1天內暴跌35.12%，創2004年以來最大單日跌幅，市值劇烈蒸發540億美元。

＊編者按：本文僅供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力，自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《精實財經媒體》、編者及作者無涉。




資料來源-MoneyDJ理財網

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