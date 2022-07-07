對手逐漸追上　Netflix Q2訂戶減幅恐比預期更糟

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Venkateshwar預計，Netflix第二季全球訂戶數將年減280萬戶，較該公司預期的200萬戶還多了80萬戶。值得注意的是，Venkateshwar認為，Netflix主力市場北美地區的訂戶數可能呈現連續下降，從5月日均訂戶數為負成長，可看出端倪。
Netflix定於美國時間7月19日發佈2022年第二季財報，
Venkateshwar稱，雖然第四季《怪奇物語》播出確實帶動訂戶回升，但效果似乎沒有想像中的大，原因是迪士尼Disney+、蘋果Apple TV+、HBO GO和亞馬遜Prime Video等對手來勢洶洶，例如Disney+推出星戰迷引頸期盼的原創影集《歐比王·肯諾比》(Obi-Wan Kenobi)，令Netflix陷入激烈苦戰。
Venkateshwar維持給予Netflix「中立」(Equal Weight)評級，但目標價從275美元下修至170美元，並將2023年每股盈餘預期從11.98美元下調至11.15美元，而2022年預估為11.36美元。華爾街共識預期Netflix 2022年每股盈餘10.90美元，2023年11.95美元。
根據Netflix 4月19日發佈的財報，2022年第一季，全球訂戶數較前季減少20萬戶，為2011年10月以來首見衰減，甚至預測第二季可能再大減200萬戶，令華爾街大感驚訝。
受財報利空影響，4月20日，Netflix股價在1天內暴跌35.12%，創2004年以來最大單日跌幅，市值劇烈蒸發540億美元。
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資料來源-MoneyDJ理財網