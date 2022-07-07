助伊朗出售石油到東亞　美制裁中國與阿聯公司

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隨著恢復核子協議的前景黯淡，華府日漸針對伊朗石化產品的出口鎖定中國企業。
德黑蘭和華盛頓上週在杜哈（Doha）舉行間接會談，但在無法就如何挽救核子協議取得突破的情況下結束。根據這項協議，伊朗應該要控制其核子計畫。
美國前總統川普在2018年中止伊朗核子協議，並重新實施制裁，伊朗因此開始違反這項協議的核子限制。伊朗稱其核子計畫是出於和平目的。
負責恐怖主義與金融情報業務的美國財政部次長尼爾森（Brian Nelson）說：「雖然美國致力與伊朗達成協議，尋求共同重返遵守（2015年核協議），但我們將繼續利用所有職權，對伊朗石油和石化產品的銷售實施制裁」。
總部位於伊朗的賈姆石化公司（Jam Petrochemical Company）是遭美國財政部制裁的企業之一，財政部指控這家公司出口石化產品到東亞各地企業，其中許多賣給一家遭美國制裁的公司。
賈姆石化公司尚未立即回覆記者置評要求。
另一家遭鎖定的是阿拉伯聯合大公國的艾德加商業解決方案公司（Edgar Commercial Solutions FZE），美國財政部表示，這家公司向遭制裁的伊朗企業購買並出口石化產品，然後運往中國。
華府表示，艾德加商業解決方案公司利用香港粲澤工業有限公司（Lustro Industry Limited）作為掩護，掩蓋其大量購買石化產品的行為。粲澤工業有限公司也在這次制裁之列。
阿里阿木塔瓦石油石化貿易公司（Ali Almutawa Petroleum and Petrochemical Trading L.L.C.）被控是香港眾祥石化有限公司（Triliance Petrochemical Co. Ltd）的空殼公司，也在此次制裁之列。
路透社目前無法取得這些企業的回應。
儘管美國對伊朗石油出口實施制裁，但過去兩年間，中國煉油廠持續大量購買伊朗石油。石油是伊朗經濟命脈，中國的進口有助德黑蘭維持生計。（譯者：鄭詩韻/核稿：劉文瑜）1110707