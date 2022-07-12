國造新一代戰機 空軍爭取與捍衛戰士2戰機同款發動機
空軍司令部日前首度邀請媒體前往台東志航基地「台版Top Gun」搖籃採訪，見證國機國造勇鷹高教機動態性能，勇鷹高教機預計2026年全數交機汰換AT-3教練機與F-5E/F部訓機，在勇鷹高教機完成量產後，漢翔公司與中科院將投入新一代戰機研發，將向美國爭取F/A-18E/F超級大黃蜂戰機同款的F414渦輪扇發動機。
根據空軍向立法院提出「下一代主力戰機報告」，證實中科院於2019年開始執行「下一代先進高性能戰機關鍵技術研發計畫」，2023年啟動原型機設計計畫。其中戰機的心臟發動機代號「織女星專案」，以現役IDF經國號戰機TFE-1042-70發動機為基礎，研發推力2萬磅的發動機。
「織女星專案」預計明（2023）年將完成第一階段，但是傳出TFE-1042-70發動機無法達到空軍要求，我已向美國提出採購美商通用電氣的F414渦輪扇發動機，美方也表達不反對立場。
美國奇異航空（GE Aviatione）公司研製的F414渦輪扇發動機推力22,000磅，用於F/A-18E/F超級大黃蜂戰機、EA-18G咆哮者電戰機、瑞典JAS-39戰機上、印度LCA光輝（Tejas）MK2輕型戰機海軍版本，韓國研發中的KF-21「獵鷹」（Boramae）戰機也採用2具奇異F414-GE-400K渦輪扇發動機、最大速度1.81馬赫。