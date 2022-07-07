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木曜正妹泱泱確診隔離　驚喜收到女神防疫包

▲泱泱收到阿部瑪利亞送的超大防疫包，阿部瑪利亞還附上自己的可愛海報。(圖／擷取自泱泱LYNN YT)
▲泱泱收到阿部瑪利亞送的超大防疫包，阿部瑪利亞還附上自己的可愛海報。(圖／擷取自泱泱LYNN YT)

實習記者高家容/綜合報導

2022-07-07 19:30:002022-07-07 19:34:16

木曜女神泱泱昨（6）日在YT發布一支確診隔離的影片，內容除了記錄一些確診的症狀和隔離日常，同時也開箱了另一位女神阿部瑪利亞送給她的豪華防疫關懷包。

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▲泱泱家人為她準備血氧機/圖擷取自泱泱LYNN youtube
▲泱泱確診，家人為她準備血氧機。（圖／擷取自泱泱LYNN YT）
泱泱在四月因確診所以在家進行隔離，隔離的期間雖然身體疲憊，泱泱仍不忘記錄生活。日前公開影片家人因為得知她確診，家人很緊張地送了血氧機讓她隨時身體狀況，所幸泱泱確診的症狀都是輕症，她說「就像感冒一樣」，要家人跟粉絲們不用太擔心，影片中還吃了雞湯、印度咖哩、下午茶，雖然確診但食慾絲毫沒有受到影響。

▲阿部瑪利亞的防疫包裏有指甲油，泱泱稱讚真的很會送/圖擷取自泱泱LYNN youtube
▲阿部瑪利亞送給泱泱的防疫包裏有指甲油，泱泱稱讚真的很會送！（圖/擷取自泱泱LYNN YT）
因為確診在家，同為女神好友的阿部瑪麗亞也送上防疫關懷包關心，泱泱特地開啟視訊和阿部瑪利亞一同開箱關懷包，打開包裹第一眼就看到健身環，阿部瑪利亞直說：「這是我家不要的」，泱泱也說「其實家裡也有一組」，惹得雙方都爆笑，阿部瑪利亞還笑說：「那還是還給我好了」，防疫關懷包內容豐富，泱泱也稱讚送的100分，同時也感謝朋友和許多人的關心，她已經滿血復活了。


※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
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