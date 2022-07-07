台南嚴選虱目魚正肥美 全聯新鮮直送滿額還可抽獎

台南市政府於 109 年起便與全聯福利中心合作辦理台南虱目魚產地直送活動，頗受市場好評。今年第 3 度攜手，媒合在地漁民、南市區漁會及全聯福利中心全國通路，自 7 月 8 日至 8 月 4 日，主打台南新鮮直送虱目魚系列商品，再配合滿額折扣及線上抽獎，希望透過全聯門市將台南虱目魚美味推廣給大家。

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▲虱目魚不管是煮魚湯還是乾煎都很美味，是許多老饕心中的至愛（圖／記者林怡孜攝，2022,07,07）

台南市長黃偉哲表示，台南虱目魚產量及產值全台第一，是台南漁業發展的重要產業。市府持續及地方漁會合作，媒合漁民與通路業者，推展台南虱目魚。自 109 年起媒合全聯福利中心推動虱目魚產地直送通路行銷， 110 年再辦理「虱 FOOD 到妳家行銷活動」，虱目魚相關產品銷售總額度已逾 2 億元。台南市政府感謝全聯福利中心對台南虱目魚推廣的貢獻及支持，藉由媒合通路銷售保證漁民收入，並將虱目魚新鮮直送至全國消費者手中，這樣的合作模式能讓漁民及消費者達到雙贏，盼未來能將此合作模式延伸，推廣更多臺南漁產。

全聯福利中心副董事長謝健南表示，全聯於 108 年開始聚焦經營生態養殖品項，虱目魚就是其中一項重要的商品，全聯特別嚴選台南生態養殖的虱目魚，加上全程冷鏈直送，包裝上也不斷升級，以貼體包裝保持商品鮮度，同時強調「一魚全食」不浪費食物，針對不同部位發展出多款商品。促使全聯每年虱目魚銷售量不斷提升，自 108 年 170 公噸攀升至 110 年 790 公噸，成長率超過 360% ， 110 年銷售金額逾 2 億元，預計今年可創下 2.5 億的目標。其中最受歡迎的商品，包括熟成無刺虱目魚、手工虱目魚丸等，後續也會推出促銷活動，推廣在地好物。