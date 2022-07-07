獨／呂植宇用創作貢獻《原子少年》 冥王星表演藏亮點
選秀節目《原子少年ATOM BOYZ》總決賽逼近，每一位少年都期許在舞台上拿出最好的表現，16號也將在「ATT SHOW BOX 大直」舉辦近距離見面會，9號開始售票。在最新一集節目中，冥王星首次一同上台演出，其中已有舞台經驗的呂植宇、陳水豐，日前接受《NOWnews今日新聞》專訪，呂植宇預告總決賽將會表演自己的創作。
呂植宇水汪汪的大眼令人著迷，就連好友林佳辰的親姊也被他迷倒，原本在土星的的他，除了是「亞特蘭提斯」的一員之外，也曾與火星成員MAX一同創作《你的眼睛要了我的命》，現在已成為節目中的洗腦神曲，坦言最緊張的不是第一次上台，而是要表演自己寫的歌。呂植宇這次來到冥王星，透露總決賽的表演也有自己創作：「其中有一段饒舌是我寫的詞。」坦言雖然離開土星有些可惜，不過能將創作貢獻給節目，對他而言已是很大的肯定。
而同樣來自土星的陳水豐，和呂植宇一樣有深邃大眼，舞台方面則是被全員認證的「舞蹈天花板」，本身就擔任過教學、助教等。現年23歲的陳水豐從小學三年級就開始練舞，這次來到冥王星，他預告在總決賽依舊會拿出實力，不過心態上來說會比較輕鬆：「這次比較平常心，就讓我放鬆的去玩吧！」
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