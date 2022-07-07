AsiaYo融資逾3.7億元！業界看好疫後線上旅遊業

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AsiaYo在取得資金挹注後將積極佈局台灣及海外旅遊市場，以本身的科技資源優勢重整被疫情打亂旅遊供應鏈。2022下半年度會將策略核心放在人才招募、平台優化、拓展市場及深化差異性產品等四大面向。
人才招募方面，以優於市場行情的薪資水準，招募經驗豐富的旅遊、科技產業人才，不論熟悉飯店、民宿、露營市場的高手，行銷、資訊工程開發、甚至了解海外市場的人才，都是擴大招募的目標，為品牌的未來的發展打下深厚的根基。
平台優化將運用品牌的科技優勢，整體員工中有科技工程師的佔比超越30%，持續優化目前的網站及app使用者介面，讓用戶的體驗流程更人性化，深化品牌核心「最懂你的亞洲訂房網」，除此之外面對邊境解封後的入境旅遊市場，AsiaYo除目前的中、英、韓等三大語系介面外，外來將增設更多語系介面，未來將讓更多外籍旅客體驗到台灣市場的特色旅宿。
拓展市場則將突破目前平台上的產品結構，持續經營AsiaYo最廣為旅客喜愛的民宿、露營、親子旅館等主題式特色產品，除此之外更將積極開拓連鎖旅館、星級飯店、集團式大型旅宿等多元產品，並積極與國內飯店業者合作，整合供應鏈串接資源，共同迎接疫後復甦的旅遊市場。
面臨國境即將開放，品牌也積極籌備海外旅遊市場佈局，鄭兆剛表示，隨著邊境開放，海外市場將會是AsiaYo在2023年的發展核心，我們正在積極準備日本、韓國及東南亞市場的房源，希望在未來可以提供消費者更多亞洲獨特的房源選擇。此次增資計畫也讓品牌有更多資源可以在日韓擴大版圖，在疫情前就已掌握日本充足的民宿房源，未來更將進一步計劃在日本的東京、大阪、北海道、沖繩、京都、福岡等六大熱門旅遊目的地拓展更多房源，挑選交通樞紐周邊的熱門星級飯店及商務旅館，為台灣旅客提供多元的住宿選擇。
而在投資人策略結盟中，台灣旅遊業第一品牌雄獅旅遊與AsiaYo通過同步後台系統的方式展開供應鏈合作，由AsiaYo提供特殊房源給予雄獅，包括飯店、旅館、特色民宿等AsiaYo海內外專屬產品，透過雄獅強大的通路體系，進行整合銷售。而2022年雄獅旅遊更進一步參與了AsiaYo的新一輪融資，正式成為股東之一，未來將整合雙方的優勢資源，透過線上線下整合的方式，提供雄獅旅遊更多特殊的房源，雙方共同開拓更多市場。