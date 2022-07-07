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高捷小港林園線　串聯南北產業園區　給居民安全回家的路

▲高捷小港林園線將帶動當地整體發展，串聯南北產業園區，並提供居民一條安全回家的路。（圖／高市府捷運局提供）
▲高捷小港林園線將帶動當地整體發展，串聯南北產業園區，並提供居民一條安全回家的路。（圖／高市府捷運局提供）

記者蔡佳宏／高雄報導

2022-07-07 18:30:00

高雄市長陳其邁上任以來兩年拚四年趕進度，高雄軌道建設四線齊發，輕軌二階、捷運黃線、岡山路竹延伸線、小港林園延伸線同時推進。而「推動小港林園線有其重要性及必要性！」副市長林欽榮強調，小港林園地區長期承受國家經濟發展所造成的環境污染及港區重車威脅，極需捷運建設帶動當地整體發展，串聯南北產業園區，並提供居民一條安全回家的路。

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捷運局長吳義隆表示，捷運小港林園線計畫區內擁有國家重要產業園區，分別為林園工業區、臨海工業區，年產值合計超過1.52兆。計畫區內預計117年開發完成新材料循環經濟產業園區，將整合油、電、鋼鐵、新材料、綠能等能源資源相關產業，年產值上看700億，提供近萬人就業機會；希冀藉由優質捷運吸引廠商人才進駐新材料園區，啟動鋼鐵石化產業轉型邁向高值化發展契機。

計畫區北邊更有高雄國際機場、高雄軟體科技園區、楠梓加工出口區、橋頭第二科學園區(推動中)、本洲產業園區、高雄科學園區等重要場站與產業園區，亦有捷運岡山路竹延伸線建設計畫，可向北銜接。小港林園線通車營運後，可串聯高雄市區與南北各產業園區，亦可避免通勤交通壅塞與交通安全問題，提供良好的大眾運輸服務。

▲捷運小港林園線計畫路線11.59公里，沿線新增7站，前6座全地下化，最後一站RL7採高架車站。（圖／高市府捷運局提供）
▲捷運小港林園線計畫路線11.59公里，沿線新增7站，前6座全地下化，最後一站RL7採高架車站。（圖／高市府捷運局提供）
捷運局表示，林園區民承受長時間空氣汙染，全年AQI指數幾乎每天都是處於橘色及紅色警戒，且工業區讓小港、林園區主要聯外道路之大型車比例居高不下，相較於一般路段，上揭路段有較高之潛在肇事機率。依據101-109年肇事資料顯示本計畫台17沿線路段平均每年之A1、A2、A3肇事件數分別為1.8、235.6、0.1次/年，合計為237.5次/年；平均每年死亡與受傷人數分別為2.2人及462.9人/年，所以推動小港林園線絕對有其重要性及必要性！

捷運局指出，林園工業區廠商家數共計33家；臨海工業區為目前國內已開發規模最大之工業區之一，廠商家數502家，為一綜合性工業區。計畫區附近更有高雄國際機場、南星自由貿易港區、新材料循環產業園區等。小港林園線通車營運後，可串聯高雄市區與南北各產業園區，亦可避免通勤交通擁塞與交通安全問題，提供良好的大眾運輸服務。高雄都會區南向軸線主要服務小港、林園地區，合計約22萬人，未來活動廊帶更有可能再往南，與屏東串聯，對於高屏都會區發展有其重要性。

捷運局表示，捷運小港林園線計畫路線11.59公里，沿線新增7站，前6座全地下化，最後一站RL7採高架車站，以紅線延伸一車直達方式辦理，總經費533億元；該路線行經三大國家級產業園區（臨海工業區、林園工業區、新材料循環經濟產業園區），年產值合計逾1.24兆，亦為南部半導體材料S廊帶的其中一環。

捷運局表示捷運小港林園線具下述六大效益：
一、延伸捷運紅線之服務範圍，提供小港、林園地區便捷的大眾運輸服務。
二、藉由舒適安全的軌道系統，鼓勵汽、機車旅次轉移使用大眾運輸工具，降低客貨混流的行車風險，達到節能減碳的目的。
三、研析適合導入之產業開發計畫，以軌道系統帶領人潮進入活動聚點，提昇小港、林園地區之發展潛力。
四、以優質捷運吸引廠商人才進駐新材料產業園區，引領三大國家產業園區發展，年產值合計超過1.52兆。
五、串聯台積電等南部半導體「S廊帶」，啟動鋼鐵石化產業轉型，產業升級邁向高值化發展契機。
六、高雄都會區南向軸線延伸，串聯南北產業園區與高雄國際機場，並帶動高雄市各區均衡發展，以期用更好的大眾運輸系統串聯高雄產業廊帶。

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