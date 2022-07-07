高捷小港林園線　串聯南北產業園區　給居民安全回家的路

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計畫區北邊更有高雄國際機場、高雄軟體科技園區、楠梓加工出口區、橋頭第二科學園區(推動中)、本洲產業園區、高雄科學園區等重要場站與產業園區，亦有捷運岡山路竹延伸線建設計畫，可向北銜接。小港林園線通車營運後，可串聯高雄市區與南北各產業園區，亦可避免通勤交通壅塞與交通安全問題，提供良好的大眾運輸服務。
捷運局表示，林園區民承受長時間空氣汙染，全年AQI指數幾乎每天都是處於橘色及紅色警戒，且工業區讓小港、林園區主要聯外道路之大型車比例居高不下，相較於一般路段，上揭路段有較高之潛在肇事機率。依據101-109年肇事資料顯示本計畫台17沿線路段平均每年之A1、A2、A3肇事件數分別為1.8、235.6、0.1次/年，合計為237.5次/年；平均每年死亡與受傷人數分別為2.2人及462.9人/年，所以推動小港林園線絕對有其重要性及必要性！
捷運局指出，林園工業區廠商家數共計33家；臨海工業區為目前國內已開發規模最大之工業區之一，廠商家數502家，為一綜合性工業區。計畫區附近更有高雄國際機場、南星自由貿易港區、新材料循環產業園區等。小港林園線通車營運後，可串聯高雄市區與南北各產業園區，亦可避免通勤交通擁塞與交通安全問題，提供良好的大眾運輸服務。高雄都會區南向軸線主要服務小港、林園地區，合計約22萬人，未來活動廊帶更有可能再往南，與屏東串聯，對於高屏都會區發展有其重要性。
捷運局表示，捷運小港林園線計畫路線11.59公里，沿線新增7站，前6座全地下化，最後一站RL7採高架車站，以紅線延伸一車直達方式辦理，總經費533億元；該路線行經三大國家級產業園區（臨海工業區、林園工業區、新材料循環經濟產業園區），年產值合計逾1.24兆，亦為南部半導體材料S廊帶的其中一環。
捷運局表示捷運小港林園線具下述六大效益：
一、延伸捷運紅線之服務範圍，提供小港、林園地區便捷的大眾運輸服務。
二、藉由舒適安全的軌道系統，鼓勵汽、機車旅次轉移使用大眾運輸工具，降低客貨混流的行車風險，達到節能減碳的目的。
三、研析適合導入之產業開發計畫，以軌道系統帶領人潮進入活動聚點，提昇小港、林園地區之發展潛力。
四、以優質捷運吸引廠商人才進駐新材料產業園區，引領三大國家產業園區發展，年產值合計超過1.52兆。
五、串聯台積電等南部半導體「S廊帶」，啟動鋼鐵石化產業轉型，產業升級邁向高值化發展契機。
六、高雄都會區南向軸線延伸，串聯南北產業園區與高雄國際機場，並帶動高雄市各區均衡發展，以期用更好的大眾運輸系統串聯高雄產業廊帶。