老字號宴會餐廳「海寶」回來了！推「訂十送一」超狂回饋
隨著暑假到來、疫情趨緩，不少停業餐廳也於近期重新回歸。「海寶國際大飯店」為高雄市政府的BOT案，是高雄極具指標性的專業宴會餐廳，受到疫情影響於去年9月暫停營業，近日宣布將於7月15日重新出發，並祭出超級優惠，凡於今年8月底前訂席，將享有不限兌現日期的「訂十送一」圓夢專宴。聯上大飯店「帕里巴黎自助餐」也宣布7月8號重新開放，推出感謝有你超值優惠，7月8日至7月10日預先訂位用餐再送5折券。
「海寶國際大飯店」以全新樣態重新回歸，單一宴會場地最高可容納110桌、二樓層高的挑高宴會場地、520吋的超大型視覺嚮宴液晶螢幕、頂級歐式水晶吊燈及大理石柱、全新裝潢宴客包廂、專業KTV視廳設備、以及最新時尚鏡面設計IG打卡熱點走廊。
海寶國際大飯店總經理葉日富表示，深耕高雄宴會市場18年，深刻了解到在過去的二年裡，在大環境受到疫情的衝擊之下，許多新婚佳偶被迫只能進行戶口登記，無法宴客與大家分享喜悅。因此特別推出「圓夢專宴」，自即日起至8月底止，凡任何新人或工商團體預訂宴席，可即刻啟動圓夢計劃，享受「訂十送一」，不限宴會日期，同時亦不限宴會金額，一律只要預訂十桌就送一桌，可謂業界首創。
同時，為迎接即將到來之88父親節，支持政府政策，並鼓勵高雄市民打滿三劑疫苗，10月底前凡至海寶國際大飯店享受包廂桌菜，只要出示三隻疫苗注射記錄之黃卡，除贈送果汁暢飲之外，所有消費一律88折。
因6月疫情升溫暫時休息的「帕里巴黎自助餐 」，7月8日重新回歸，推出限期三天的優惠，7月8日至10日預先訂位用餐再送5折券（需用餐前一天訂位成功、限成人價送）。帕里巴黎主廚表示，已準備好最安全的環境、全面升級的新菜色， 10大美食主題200多樣美食等民眾來享用。7月8日至8月7日期間新增六道全新限定菜色，分別為樹子蒸台灣石斑、海膽握壽司、鐵板陸奧帆立貝、功夫炸子雞、根島爆爆蝦、還有討論度最高的爐烤美國戰斧牛排。