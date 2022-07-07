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入境總量放寬至每週4萬人　民航局長曝機場防疫「4重點」

▲交通部民航局長林國顯，說明機場防疫的重點規劃。（圖／指揮中心）
▲交通部民航局長林國顯，說明機場防疫的重點規劃。（圖／指揮中心）

編輯中心/綜合報導

2022-07-07 15:20:14

中央流行疫情指揮中心今（7）日表示，即日起調增入境總數為每週4萬人次為原則，且自7月14日零時起，國人及持有效居留證、以及所有來台轉機者，搭機前得免持2日內PCR報告。邊境管制鬆綁，對此，交通部民航局長林國顯在指揮中心記者會上表示，機場防疫有4重點將會加強，包括檢疫的收審單區、唾液採檢區、防疫車隊與親友接送區的規劃，以及防疫旅館的安排。

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▲指揮中心宣布，入境總量管制改為上限4萬人。（圖／指揮中心提供）
▲指揮中心宣布，入境總量管制改為上限4萬人。（圖／指揮中心提供）
林國顯表示，今日就會通知各航空公司，將每周入境人數上限調高至4萬人次，並會依據航機班表，以及過去3週各業者的配合狀況，具體規劃名額讓航空業者可以運用。

入境管制放寬，但機場防疫工作仍然沒有鬆懈，林國顯強調機場防疫有4項檢視重點，分別是檢疫的收審單區、唾液採檢區、防疫車隊與親友接送區的規劃，以及防疫旅館的安排。林國顯進一步說明指出，目前已開放親友接送，但會透過看板與跑馬燈顯示訊息，加強提醒旅客上車前完成鞋底、行李與雙手清消，以避免互相感染。

林國顯表示目前約有55%入境旅客選擇入住防疫旅館，45%入境旅客選擇居家檢疫，防疫旅館量能足以因應入境旅客每週4萬人的需求沒有問題；而防疫計程車現在桃機也有單日7095輛的運量。至於唾液採檢有發現在尖峰時段較容易出現排隊或等待的狀況，規劃在第一航廈增設10座採檢區，第二航廈增設8座採檢區，提升採檢量能以應付尖峰需求。

指揮中心也強調，將持續監測境外變異株及旅客入境篩檢確診情形等，滾動檢討，並於必要時修正重啟此措施。並呼籲民眾，邊境檢疫措施為防範COVID-19疫情的重要關鍵，務必遵守檢疫期間相關事項，共同維護國內社區安全。（編輯：倪浩軒）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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