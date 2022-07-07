COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

Nespresso新膠囊機「只剩1鍵」！靠條碼2分鐘無腦煮咖啡

▲Nespresso Vertuo 膠囊機簡化操作流程，機身上只有一個按鍵，透過Vertuo膠囊上的條碼，自動萃取。（圖／記者周淑萍攝）
▲Nespresso Vertuo 膠囊機簡化操作流程，機身上只有一個按鍵，透過Vertuo膠囊上的條碼，自動萃取。（圖／記者周淑萍攝）

記者周淑萍/綜合報導

2022-07-07 16:44:15

喝咖啡是開啟一天活力的關鍵，膠囊咖啡機品牌Nespresso經過7年研發，正式在台發表全新的咖啡機Vertuo系列，簡化了一切操作，機身上只有一個按鍵，每種不同口味的Vertuo膠囊上都有專屬的條碼，用戶只需要把膠囊放入機器，按下按鍵，完全不需要調整任何參數，就能萃取最佳水分的咖啡，完全不需要動腦思考水量、溫度、咖啡粉等。

我是廣告 請繼續往下閱讀
Nespresso看準台灣美式咖啡市場蓬勃發展趨勢，在台拓展全新Vertuo系列產品線，不僅為消費者帶來更大杯、科技、便利的高水準咖啡，也因應不斷改變的咖啡需求場合，讓隨時隨地都想要來一杯頂級咖啡的消費者，能在家中迅速且輕鬆的享有一杯香醇美式咖啡。

▲Nespresso Vertuo 系列膠囊機。（圖／記者周淑萍攝）
▲Nespresso Vertuo 系列膠囊上面有專屬的對應參數條碼。（圖／記者周淑萍攝）
這次Vertuo系列在機器和膠囊都有新突破，首創「條碼識別技術」，Vertuo系列的膠囊透過Nespresso獨家條碼辨識技術，將萃取參數編碼至每款咖啡膠囊中，將每款咖啡特定的萃取參數，包含水溫、轉速、預浸時間與合適的杯量等全部都設定好，之後一鍵按下就能萃取咖啡。另一大特點，Nespresso獨家CentrifusionTM高速離心力萃取技術，以每分鐘4000轉的速度高速旋轉，萃取出極致的咖啡精華的同時，產生相較一般美式咖啡更加豐厚的油沫，減緩咖啡香氣消散的時間。

▲Nespresso Vertuo 系列膠囊機。（圖／記者周淑萍攝）
▲Nespresso Vertuo NEXT膠囊機上只有一顆按鍵，徹底簡化操作流程。（圖／記者周淑萍攝）
Nespresso Vertuo系列提供清新花果、圓潤平衡到濃烈辛香等共32款多元咖啡膠囊，推薦給長期飲用，喜愛美式咖啡的消費者，如果是剛剛接觸咖啡，喜愛牛奶特調的族群，也有適合牛奶咖啡的選項。

▲Nespresso Vertuo 系列膠囊機。（圖／記者周淑萍攝）
▲萃取後開蓋，使用過後的膠囊就會自動夾起丟到咖啡盒內。（圖／記者周淑萍攝）
實際體驗，的確有感於膠囊咖啡口味的超進化，和手沖咖啡的風味不相上下。且真的非常方便，機器和膠囊的參數全都設定好，只要放入膠囊按下機身上唯一的按鍵就會開始製作，上班族出門前2分鐘內就能快速獲得一杯咖啡。

Vertuo Next全系列提供3種機型及5種顏色選擇：售價7,900元起，而Vertuo咖啡膠囊每顆20元起，即日起開賣。但要特別注意，Vertuo和原本的Origina膠囊無法共用，因萃取技術不同，不同咖啡的膠囊包含克數、研磨度、粉水度都不同，目前是5種杯量，之後會有更多杯量和多元風味的選擇。

▲Nespresso Vertuo 系列膠囊機。（圖／記者周淑萍攝）
▲開蓋後即可直接夾起膠囊放入咖啡盒內。（圖／記者周淑萍攝）

夏天爆汗正常？當心可能是「多汗症」　中醫師教3招判斷

momo拼了！今起5天「4時段」搶7折券　滿額送龜記手搖飲

Gaggenau 350萬元頂級廚電曝光！金字塔頂端就是多了細節

華碩ROG Phone 6電競手機徹底滿足玩家　散熱系統再進化

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

這場世紀官司您站哪一邊？

支持強尼戴普：一直相信他是無辜的
支持安柏赫德：兩性平權走回頭路
78.68%21.32%
2022-06-02-2022-06-08
「橘子嘉年華-夏日召橘令」你最期待哪個活動？

「橘子嘉年華-夏日召橘令」你最期待哪個活動？

繼續作答
即時
推薦閱讀