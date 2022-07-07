Nespresso新膠囊機「只剩1鍵」！靠條碼2分鐘無腦煮咖啡

我是廣告 請繼續往下閱讀
這次Vertuo系列在機器和膠囊都有新突破，首創「條碼識別技術」，Vertuo系列的膠囊透過Nespresso獨家條碼辨識技術，將萃取參數編碼至每款咖啡膠囊中，將每款咖啡特定的萃取參數，包含水溫、轉速、預浸時間與合適的杯量等全部都設定好，之後一鍵按下就能萃取咖啡。另一大特點，Nespresso獨家CentrifusionTM高速離心力萃取技術，以每分鐘4000轉的速度高速旋轉，萃取出極致的咖啡精華的同時，產生相較一般美式咖啡更加豐厚的油沫，減緩咖啡香氣消散的時間。
Nespresso Vertuo系列提供清新花果、圓潤平衡到濃烈辛香等共32款多元咖啡膠囊，推薦給長期飲用，喜愛美式咖啡的消費者，如果是剛剛接觸咖啡，喜愛牛奶特調的族群，也有適合牛奶咖啡的選項。
實際體驗，的確有感於膠囊咖啡口味的超進化，和手沖咖啡的風味不相上下。且真的非常方便，機器和膠囊的參數全都設定好，只要放入膠囊按下機身上唯一的按鍵就會開始製作，上班族出門前2分鐘內就能快速獲得一杯咖啡。
Vertuo Next全系列提供3種機型及5種顏色選擇：售價7,900元起，而Vertuo咖啡膠囊每顆20元起，即日起開賣。但要特別注意，Vertuo和原本的Origina膠囊無法共用，因萃取技術不同，不同咖啡的膠囊包含克數、研磨度、粉水度都不同，目前是5種杯量，之後會有更多杯量和多元風味的選擇。