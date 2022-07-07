巷仔內／烏東盧甘斯克州失守！頓巴斯之戰　俄軍穩贏？

我是廣告 請繼續往下閱讀
在奪下呂西昌斯克後，位於盧甘斯克的俄軍，以及在頓內茨克俄控地區的俄軍，會分別向南、向西推進，奪取烏控頓內茨克的幾個關鍵據點，包含頓內茨克西北的斯拉維揚斯克（Sloviansk，也寫作Slovyansk），以及作為頓涅茨克北方交通關鍵要塞的巴赫穆特（Bakhmut），並危及南方另一城市克拉馬托爾斯克（Kramatorsk），如果這3個地方都落入俄國之手，則烏克蘭幾乎可以說是失去頓內茨克州內所有城市的控制權。
不過頓巴斯地區之戰，雖然俄羅斯乍看之下贏面較大，採取「焦土作戰」摧毀所有攔路之物，也確有實力繼續奪下斯拉維揚斯克、巴赫穆特等地，但這不意味著它不會面臨更多困境，畢竟攻城掠地的過程也都是要付出成本的。
儘管俄羅斯軍隊在頓巴斯享有優勢，尤其是火力和火砲等武器方面，相較之下烏克蘭軍隊則有些不足，偏向依賴西方提供的裝備，短期內非常受到挑戰；然而，和烏克蘭軍隊一樣，俄羅斯軍隊也遭受了相當程度的損失，因而演變成一場激烈的消耗戰，以長期來看，若在西方持續注入援助，包含先進武器的情況下，烏克蘭未必都沒有優勢可言。
除了攻擊俄軍後勤線、追擊補給線和破壞路線以外，如果烏軍能在斯拉維揚斯克和克拉馬托爾斯克附近形成一條新的防線，善用遠程火砲和遠程防空系統進行防禦，而非重型火砲和一般的防空系統，以掩護在當地作戰的士兵，也許就能把軍隊暴露在敵人攻擊範圍的程度最小化。
雖然烏軍看似不得不撤離烏東一座座城市，但俄軍在過程中也被削弱了，雙方各有損失，若烏軍能在北頓內茨克和呂西昌斯克周圍採取「口袋戰術」生效，包圍並持續消耗俄軍的人力和物力，那麼在接下來的幾週內，俄軍可能會嘗試沿著烏克蘭的防線發動較小的襲擊，下一次全面攻勢或許不會來的很快，如果能阻止俄軍在秋天全面佔領頓巴斯，則可為烏克蘭爭取更多時間，因為冬季的惡劣氣候將導致作戰更困難、緩慢。
此外，隨著時間的推移，烏克蘭還是有進行大規模反攻的機會，也未必就只鎖定在烏東地區，近期烏軍在南部戰線針對俄軍的多方反攻，包含俄軍從蛇島撤走即是一例。而位於烏克蘭南部的港口城市赫爾松（Kherson），雖然在俄軍入侵後被暫時佔領，但烏克蘭有意在該地區發動反擊，如果烏方在這裡動用美國援助的「海馬斯」多管火箭系統（HIMARS），則俄軍的防禦確實可能出現漏洞，甚至暫時分散頓巴斯的戰力焦點。
由於赫爾松位於黑海與第聶伯河沿岸，具有重要戰略意義，其得失關乎克里米亞半島的安全，重要性並不亞於爭奪頓巴斯，因此俄烏之戰的關鍵戰役，或許尚未到來，目前結果仍充滿不確定性，即使俄軍最終能夠佔領頓巴斯，也要為試圖獲得這片土地付出龐大的代價。