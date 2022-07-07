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徐巧芯嗆林智堅遭打臉　何孟樺：應堅督黃珊珊快辭職

▲徐巧芯砲轟林智堅遭打臉。（圖／翻攝自徐巧芯臉書）
▲徐巧芯砲轟林智堅遭打臉。（圖／翻攝自徐巧芯臉書）

記者黃宣尹／台北報導

2022-07-07 15:52:06

國民黨台北市議員徐巧芯今（7）日聲稱，新竹市長林智堅論文所稱「原創的民調」只是委託民調公司進行，且民調公司疑似和民進黨有密不可分的關係，引發論戰。民進黨台北市議員參選人何孟樺下午打臉徐巧芯的質疑，更指出大概是因為國民黨桃園市長參選人張善政的選情真的告急，所以國民黨才這麼關注林智堅；而台北市副市長黃珊珊參選不請假，違背行政中立，國民黨的柯友友議員卻視而不見，也讓人匪夷所思。

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▲台北市議員參選人何孟樺（圖／記者黃宣尹攝影）
▲何孟樺表示，因為國民黨桃園市長參選人張善政的選情真的告急，所以國民黨才這麼關注林智堅。（圖／記者黃宣尹攝）
何孟樺表示，國民黨論文打不下去了，就派徐巧芯來講民調轉移焦點？結果還是凸顯了自己的無知。她說，先是抹黑論文抄襲，被指導教授聲明打臉後，又來扯合約的智產權，卻連權利轉讓的時序都弄錯。國民黨打抄襲打到自己被逆襲，打智財權打到自己沒智慧。

何孟樺說，國民黨這種以潑髒水的方式做為起手式，以抹黑作為選戰主軸的行為，實在令人傻眼，百年大黨竟淪為民主之恥。論文抄襲打不下去，論文權利打不去，今天徐巧芯還好意思轉移焦點去扯民調方法，通篇講了一堆，卻連民調執行的基本程序都不懂。

何孟樺表示，民調資料的所有權都是付費的甲方，從原始資料、問卷到結果都是，另外，問券設計更需要甲方同意，民調的題目設計、題序排序對結果都會有影響。而這些都需要有選戰經驗、在地生活的敏銳度才能正確解讀，這就是「原創」，徐巧芯不懂民調執行的基本程序，更不懂內參民調的「價值」。

何孟樺也說，為什麼學者有機會都想看看「內參」民調？因為「內參」民調的真實和價值，不是公開民調可以比擬的，看到內參民調，更能理解整個選戰策略。徐巧芯抹黑打不下去，只好轉移焦點，結果反而突顯自己對民調的無知，這跟違停講不下去，只好轉移焦點講開單一樣，難道徐巧芯都不會覺得丟臉嗎？

何孟樺說，徐巧芯這種程度去寫碩論，品質實在令人擔憂。連國民黨台北市議員都這麼關心林智堅，大概是因為張善政的選情真的告急，畢竟桃園市長選舉攸關國民黨主席朱立倫的政權保衛戰。

何孟樺也說，奇怪的是，明明台北市長柯文哲、副市長黃珊珊也有很多問題，國民黨的柯友友議員卻視而不見？黃珊珊參選不請假，違背行政中立，國民黨的柯友友議員卻視而不見；北市府違背議會跨黨派共識，動支預算辦理雙城論壇，國民黨的柯友友議員一樣裝瞎。徐巧芯作為台北市議員，請多多監督台北市政府，不要學「不分區議員」羅智強抹黑造謠樣樣來。

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