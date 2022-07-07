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獨／《原子》何美化身學姊深有感觸　自曝被他反差感震撼

▲何美化身《原子少年》學姊，自曝被他反差感震撼。（圖／何美IG）
▲何美化身《原子少年》學姊，自曝被他反差感震撼。（圖／何美IG）

記者侯家瑜/台北報導

2022-07-07 18:00:002022-07-07 18:04:33

選秀節目《原子少年ATOM BOYZ》自開播後掀起不少話題，17日也將迎來總決賽，而進入尾聲之際，一直都在後台照顧少年們、擔任暖心學姊的何美，也和《NOWnews今日新聞》分享這段期間的感觸。談到印象最深刻的少年，何美透露水星的王柏融平時溫柔有理，原以為他害羞內向，怎料看到他第一次上台後，整個被震撼到：「柏融真的超級反差，台下根本看不到他在台上兇狠的眼神、霸氣的一面，連一旁的媽媽也看到起雞皮疙瘩。」

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▲何美透露陳柏融台上、台下反差感強烈。（圖／何美IG）
▲何美透露王柏融（下排右）台上、台下反差感強烈。（圖／何美IG）
何美時常分享《原子少年》的後台直擊，透露金星的Nelson私下一個舉動讓她相當感動，就是他在金水聯盟表演《不為什麼》前，發現同團員廖學文表情若有所思，Nelson察覺到後便上前詢問，廖學文就坦白比較喜歡Nelson身上的服裝，而Nelson就霸氣地和他交換，因為他認為這是廖學文第一次上台，希望對方能以好心情，展現最好的一面。

▲Nelson私下貼心舉動感動何美。（圖／Nelson IG）
▲Nelson私下貼心舉動感動何美。（圖／Nelson IG）
何美日前和其中幾位少年們一同聚餐、跳舞拍片，她透露原本是與金星的藍弟約好要一起吃火鍋，但基於她在節目中的好人緣，一些少年們得知後，就手刀報名這個飯局，而貼心的何美也擔心少年們在外用餐可能會掀起騷動，就直接包下一間房一整天，讓少年們能自在地相處。談到一路以來的心情，何美笑說：「第一次這麼多人叫我姊姊。」坦言少年們私訊感謝她的付出，讓她相當欣慰。

▲何美與團員們私下感情要好。（圖／何美 IG）
▲何美與團員們私下感情要好。（圖／何美 IG）
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