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獨／無印良品「移動門市」行程曝光　超強商品2天賣50支

▲全台首發的MUJI無印良品移動服務車，以「移動門市」之姿深入台東偏鄉，走訪太麻里、卑南鄉等處的行程曝光，激起粉絲喊話要追車。官方大方曝光超強人氣商品「自由換芯按壓滑順膠墨筆」，兩天已經賣出將近50支。（圖／MUJI無印良品提供）
▲全台首發的MUJI無印良品移動服務車，以「移動門市」之姿深入台東偏鄉，走訪太麻里、卑南鄉等處的行程曝光，激起粉絲喊話要追車。官方大方曝光超強人氣商品「自由換芯按壓滑順膠墨筆」，兩天已經賣出將近50支。（圖／MUJI無印良品提供）

記者蕭涵云/台北報導

2022-07-08 00:05:00

MUJI無印良品為了偏鄉的民眾需求，因應即將於七月下旬開幕的台東第一家門市，提前推出「移動門市」，全台首發的「MUJI無印良品移動服務車」，深入狹長地形、抵達包括太麻里、卑南鄉共6個鄉鎮。消息一出不只吸引粉絲想追車，才試營運兩天更大受顧客好評。《NOWnews今日新聞》訪問業者，為大家問到本週行程，官方還透露超強人氣商品「自由換芯按壓滑順膠墨筆」已經賣出將近50支。

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清爽純白色外觀打造的「MUJI無印良品移動服務車」，全台首發已於台東開跑，以符合日常基本所需的內衣、襪子、零食、保養品與文具用品為先發，初期規劃販售150支品項，讓台東民眾能在當地第一家門市開幕前，搶先擁有無印良品的生活體驗。

▲在台東開闊綠景裡奔馳的純白MUJI車，吸引粉絲忍不住想追車巧遇。（示意圖／MUJI無印良品提供）
▲在台東開闊綠景裡奔馳的純白MUJI車，吸引粉絲忍不住想追車巧遇。（示意圖／MUJI無印良品提供）
業者理解台東地區地形狹長，而且鄉鎮之間的距離甚遠，單一門市無法滿足所有需求，因此派出「MUJI無印良品移動服務車」，作為深入偏鄉的「移動門市」試營運。首波路線遍及包含卑南鄉、東河鄉、成功鎮、太麻里鄉、金峰鄉與關山鎮等6個鄉鎮，以每週3～4天的頻率造訪。

▲改裝自小卡車的MUJI無印良品「移動門市」，商品琳瑯滿目令人驚艷。（示意圖／MUJI無印良品提供）
▲改裝自小卡車的MUJI無印良品「移動門市」，商品琳瑯滿目令人驚艷。（示意圖／MUJI無印良品提供）
官方並透露「MUJI無印良品移動服務車」目前業績，若以數量計算的話，是以「文具與零食點心的銷量最好」。最強商品是原本就具備高人氣的「自由換芯按壓滑順膠墨筆」，才試營運兩天就賣出將近50支。

▲自由換芯按壓滑順膠墨筆。（圖／翻攝自MUJI無印良品官網）
▲自由換芯按壓滑順膠墨筆。（圖／翻攝自MUJI無印良品官網）
而夏季天氣炎熱，冰涼飲料也很瘦歡迎，「MUJI無印良品移動服務車」上路兩天，以市面上較少見風味的「無咖啡因博士黑豆茶」與「蘋果風味烏龍茶」賣得最好，雙雙賣出超過一箱的量。

▲「MUJI無印良品移動服務車」未來行程曝光。（圖／翻攝自IG@muji_taitung）
▲「MUJI無印良品移動服務車」未來行程曝光。（圖／翻攝自[email protected]_taitung）
業者藉此服務，期盼能讓更多當地顧客感受商品與服務，也歡迎大家把「移動門市」當作生活交流站，透過在地互動幫大家解決生活問題並提供協助。聽到粉絲想追車的願望，也大方透露本週「MUJI無印良品移動服務車」行程。

▲放話要追車的粉絲們，暑假可以行動啦。（示意圖／MUJI無印良品提供）
▲放話要追車的粉絲們，暑假可以行動啦。（示意圖／MUJI無印良品提供）
官方分享「7/9將前往成功鎮；7/10是太麻里與金峰鄉」，不過因為每個鄉鎮的停靠點較多，建議有心巧遇的鐵粉們，還可以追蹤台東門市IG（@muji_taitung），可在限動找到確認的路線及時間。下週將陸續於7/11造訪卑南鄉、7/12成功鎮、7/13太麻里與金峰鄉、7/17會至關山鎮。

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