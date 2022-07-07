UNIQLO「神級服務」＋1！熟客才懂超方便：網購2小時到手

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業者透露，該服務其實早6月就悄悄試行，目前已於UNIQLO TAIPEI全球旗艦店、西門店、ATT4FUN信義店等，北部共13家店舖試行提供，官方統計了一個月試行經驗，曝光顧客體驗後的正向好評反饋。
不只高達9成的顧客都表示，「未來會繼續使用ORDER＆PICK服務」（滿分為10分），而且會「整體親朋好友推薦」的分數也達9分，甚至有「80%顧客感受取貨速度比預期快」。除了可以省去大量找貨、及在收銀台前排隊結帳的時間，不需運費的ORDER＆PICK服務，還能提前預訂店舖庫存，難怪受到不少客人稱讚，「適合繁忙公務或沒時間逛街的人」。
UNIQLO已正式宣佈7/13(三)起，將全新ORDER＆PICK服務擴大至全台26間店舖上線，再度新增中南部13家店提供服務。而且該服務是結合綠能自動化倉庫，同步實現減少電商包裝、回收紙箱再利用、併車配送節能減碳等成效，完美實現永續使用。
業者為貫徹持續提倡的環境永續精神，7月才宣告推出「JOIN：THE POWER OF CLOTHING」活動，以全球永續發展大使「哆啦A夢永續發展模式Doraemon Sustainability Mode」形象，採用100%回收寶特瓶的再製聚酯纖維、打造超萌的「綠色哆啦A夢」，包括玩偶、再生可攜式收納包及T恤，共4款永續發展模式商品，搭配對環境友善的藍色循環省水牛仔等40款代表產品，希望促進民眾了解並支持，如海洋汙染等全球環境議題的認知與關注。