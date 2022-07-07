力戰首都！林佳龍要建元宇宙「虛擬台北」、爭辦2038亞運

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林佳龍表示，要打造台北世界數位公民計畫，邁向數位市政3.0，以穩健的資訊通訊技術與開放網路環境，提升城市行政效率，達到「數位治國」。還要擇地建造實體的「世界公民廣場」，也要納入元宇宙概念，在元宇宙世界中建構「虛擬台北城」與「虛擬的台北世界公民廣場」，透過虛實整合，強化台北文化、經濟、外交印象，創造就業機會與商機。
林佳龍也說，以市立大學為中心培育提供全球的華語師資，整合正體華語學習資源及課程，透過獎助等方式，吸引世界公民來台北進行華語學習與遊學。此外，市府將結合業者共同開發線上正體華語學習平台與APP，加速台北成為「正體華語」的學習首都。
林佳龍強調，台北每年舉辦國際指標性大型展覽，如台北電腦展、旅展、醫療展、書展、半導體展等。他支持市府在國家有尊嚴、台灣有主權的前提下，爭取2038亞運在首都台北舉行。此外，國際展會能讓市府跨局處整合及協力，培養國際經驗與能耐，將擴大、優化台北的展覽品牌，爭取適合的國際盛會來台北主辦，同時運用台北的數位優勢，舉辦「世界城市網紅大會」。
林佳龍表示，台北經常以音樂、戲劇、舞蹈、藝術引領流行文化，未來將以台北重返亞州文化指標地為目標。除提供潛力新人補助、辦理大型創作人賽季等，對外爭取大型國際文化祭典或獎項來台舉辦。如，韓國最重要的《Mnet亞洲音樂大獎》(MAMA)，曾在澳門、新加坡、香港、越南、日本等地舉辦，台北有更好的條件與競爭力，可以讓MAMA音樂大獎登場台北。
林佳龍也說，每位台北青年，都是台北與國際交流的種子。計畫每年至少提撥一億元預算，推動「億元千人青年外交官計畫」，同時連結扶輪社、同濟會、青商會與獅子會等四大社團支援青年國際連結的資源，給予台北市高中班級，到姊妹城市進行修業旅行，並從獲得獎助金的高中班級中，選拔台北市青年國際大使。此外，也要獎助外國學子來台北交換學生與遊學打工，我們也可思考提出邀請姊妹城市的外國學子來台修業旅行的優惠獎勵，藉此刺激青年間的觀光、文化交流。
林佳龍也說，配合國家2030雙語政策發展藍圖，他主張台北市的國、高中要提供沈浸式外語課程，引進更多外師來提升各級學校英語口說及多元外語課程，同時擴大北市各級學校與姊妹市的學生交流與短期國際語言教師制度。此外，還要致力建構台北友善的雙語環境，建立清楚易懂的雙語標示，同時鼓勵企業、NGO與市府共同提供更多國際實習機會，讓更多的外國青年，選擇來台北交流與工作。