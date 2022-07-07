中研院新院士出爐！鄉下小孩林昭庚、女科學家林麗瓊獲選

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本次新科院士有8人任職台灣，11人任職海外；最年輕者為生命科學組51歲的吳慶明，最年長者為數理科學組76歲的陳騮。
本屆新科院院士名單包括數理科學組：王建玲、王慕道、林麗瓊、陳騮、彭仁傑。工程科學組：安介南、吳詩聰、郭宗杰、陳自強、蘇玉本。生命科科學組：司徒惠康、吳慶明、林昭庚、林慧觀、施明哲、唐堂、人文及社會科學組 ：李怡庭、李豐楙、歐陽文津。
林昭庚為本屆新科院士當中，少數土生土長的科學家，共被提名3次，這次終於選上。他說，父親在他高中畢業前就過世了，對於貧窮孩子來說，完全沒想過有一天會當上中研院院士，且他當初從外科、婦產科轉換到中醫研究，常被認為是不務正業，但他深知中西醫結合的重要性，並編著全世界第一套「針灸實驗學」英文版，為哈佛大學教科書，以及全球唯一中西醫病名對照的工具書「中西醫病名對照大辭典」等。
他說，未來會把傳統針灸領域做進一步整理，讓針灸更具科學性與實驗性。
新科院士共有4名女性，數理科學組院士林麗瓊就是其中之一，她是美國哈佛大學獲得應用物理學碩士博士、現為台大新穎材料原子級科學研究中心主任。
台大表示，林麗瓊所帶領的尖端材料實驗室主要研究領域為半導體、光電與能源材料，探討以先進薄膜技術所合成低維度奈米材料的成長機制、微結構與各種物理及化學性質的關係，從而開發其應用潛能；同時也致力於開發新穎材料及建置綠色與環保製程。
林麗瓊說，在美國念書時，聽到諾貝爾獎得主、前中研院長李遠哲的演講，毅然決定於1994年返台，盼為台灣盡一份心力，她認為，台灣科學研究環境不比美國差，只是科研領域的女性仍偏少，盼有更多女性投入，感受物理的樂趣。