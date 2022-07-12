巷仔內／國造下一代新戰機　成敗仍看美國態度

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我國與韓國的安全威脅、建軍過程相似、武器研發歷程與美國息息相關，2015年3月，韓國航太工業公司（KAI）與美國洛克希德馬丁公司聯盟獲選為KF-21戰機開發團隊，美方雖然提供F414-GE-400發動機，卻拒絕提供航電技術與武器系統整合，韓方只好找歐洲廠商協助，空載武器不是美製武器，而是搭載歐系IRIS-T短程空對空飛彈、MBDA公司的流星空對空飛彈。
韓國研發武器能夠擺脫美國依賴，走出一片天，但我國礙於中國打壓，恐怕只有美國能夠公然提供技術。以國人自製的AT-3教練機、IDF經國號戰機為例，前者為美國廠商協助設計外形，後者的TFE-1042發動機（美軍型號F-125）為美國與我國合作生產，且發動機推力受到美國重重限制，讓經國號只能成為航程短的防禦型戰機。
我國新一代戰機要求除雷達匿蹤外，被視為飛機心臟的發動機性能也至關重要，新戰機規劃大推力雙發動機設計，雙發動機好處是一但單一發動機故障失效後，能靠另一具功能正常的發動機轉降其他基地，空軍雖然以「織女星專案」改良TFE-1042發動機，但這款發動機本身推力就受到美方封印，遠不如推力22,000磅的F414發動機，若使用TFE-1042發動機將使新戰機運動性能受限。
另外，現代空戰強調視距外作戰，因此戰機航電性能越加重要，經國號戰機的航電系統其實也是透過美方協助，勇鷹高教機則只具備基本模擬訓練航電系統，不具備視距外作戰能力，儘管中科院航電研製能力較30年前研發經國號時進步，但是航電整合恐怕還是要依賴美國廠商協助。
美國川普政府期間，大開對台軍售綠燈，宣布多項我國爭取多時先進武器出售，但是拜登政府上台後認為台灣應參考俄烏戰爭，發展「不對稱作戰」戰略，呼籲台灣多買精準打擊彈藥，而非武器載台，在新戰機無法達到百分之百自製，許多關鍵技術仍仰賴美國提供，屆時新戰機的性能美國政府的態度極為關鍵。