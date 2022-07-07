中醫大新竹附醫 達文西手術達百例

我是廣告 請繼續往下閱讀
李姓病患以自身體驗認為，達文西Xi手術術後疼痛指數約2-3分，隔天即可下床散步30分鐘，3D腹腔鏡手術術後達5-6分，隔天只能下床走5分鐘，最大的差別是，達文西術後第五天疼痛指數完全是0，3D腹腔鏡要到一個禮拜才慢慢無痛。雖然他的腫瘤是屬於低位階的大腸直腸癌，不只不用做造口，達文西Xi手術更讓他減少疼痛，一個禮拜就返回工作岡位，因此，非常感謝院長。
八十歲的吳黃貴美阿嬤，身體出現腹痛血便等病徵，遠從嘉義到新竹，求診外科部長沈名吟，經過診斷後已經是大腸直腸癌第三期，沈名吟部長和病患家屬醫病共享決策，選擇第四代達文西xi機器手臂手術，阿嬤勇氣上手術台，把自己的生命交給醫師。在經過醫療團隊專業細心照護後，出院前阿嬤非常感謝沈部長救了她，告訴醫師，等恢復健康後要帶自己種的地瓜來分享。沈部長表示，雖然患者高齡，但是如果不積極治療，反而可能造成家人負擔，趁可以治療，透過達文西微創手術，傷口少，流血少，可以早點恢復日常。
83歲許姓爺爺，四個月來飽受排便不順及血便的困擾，求診大腸直腸外科主任邵彥誠，診斷出第四期乙狀結腸癌合併肝臟轉移，病患決定接受達文西機器手臂微創手術，先切除腸腫瘤，爺爺術後隔天即下床活動，恢復良好。
沈名吟部長表示，從去年九月到今年七月，達文西第四代Xi手術達百例，大腸直腸外科62台，泌尿科34台，一般外科3台，婦產科1台。達文西手術有十大優點1。穩定度高，完整清除腫瘤與淋巴組織 2。傷口小 3。有效減少失血量 4。降低疼痛 5。降低術後感染風險 6。恢復速度較快 7。縮短住院天數 8。達到更好的預後效果9。減少尿失禁機率 10。較早恢復日常生活 。
達文西手臂機器人製造商，直覺股份有限公司台灣分公司楊繼盛副總裁暨總經理宣佈與陳自諒院長合作，中醫大新竹附醫將成為北台灣達文西大腸直腸外科手術觀摩中心，這也是繼高醫，台中榮總之後，第三間成立的達文西大腸直腸手術外科觀摩中心。
陳自諒率領大直腸癌醫療團隊通過達文西手術國際原廠認證手術觀摩中心，特別專注在複雜程度高的中低位直腸癌患者，將十年達文西手術的經驗傳承國內外醫師及醫療團隊，未來無私提供國內外達文西醫師與醫療團隊前來觀摩學習。