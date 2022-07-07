今日來講股／台股反彈有聯電助攻　雜音待台積法說會釋疑

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除了台電調漲電價外，陳立委也說有關台積電的雜音開始接棒，讓台股劇烈震盪。他說，尤其是南韓三星宣布三奈米量產，即便業界認為三星企圖心很強但可能「宣示」的成分較高，因為三星可能還要一到兩年才有辦法追上台積電的技術，但這樣的宣示還是讓市場非常緊張。
陳立委指出，其實整個半導體需求在今（2022）年初的時候，就傳出可能在明（2023）年沒有那麼搶手，年初還看不出來，因為即使現在稼動率、產能都還是滿載，也沒聽說有掉訂單。但到明年就難講了，市場嗅出消費力道減弱，再加上三星的宣示，都讓市場瀰漫不安的氣氛，台積電也成為賣壓的重心，如今台積電的本益比不到14，已經是非常非常低了。
至於今日台股為何反彈，陳立委表示這是因為台積電沒有再落底，終場反漲5%以上，收在457元，且晶圓代工二哥聯電因為6月營收連續9個月創歷史新高，再加上聯電跳出來表示沒有被砍單，稼動率還是滿載，因此帶動股價跳漲，聯電今日收盤更是漲2.7元，漲幅7.2%，收在39.85元，也激勵大盤走勢向上攻堅。
只是，陳立委也提醒，短時間的反彈不代表景氣好轉，因為大家都還在關注下周7月14日的台積電法說會，法人首要關注兩個重點，一是南韓三星說超車台積電，大家關心台積電先進製程進度到底如何？以及良率是否優於三星？二是市場一直傳出包括APPLE、輝達、超微都有砍單台積電的打算，到底台積電如何看後市，成為各方關注焦點。
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