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今日來講股／台股反彈有聯電助攻　雜音待台積法說會釋疑

▲台北股市今（7）日開高走高，終場上漲350點，收在14336點，漲幅2.51%，成交金額新台幣2569.15億元，主要原因是晶圓雙雄領軍大盤向上攻堅。（圖／NOWnews資料照片）
▲台北股市今（7）日開高走高，終場上漲350點，收在14336點，漲幅2.51%，成交金額新台幣2569.15億元，主要原因是晶圓雙雄領軍大盤向上攻堅。（圖／NOWnews資料照片）

記者許家禎／台北報導

2022-07-07 18:16:31

台北股市今（7）日開高走高，雖然盤中一度來到盤下，萬四失守，但反彈力道驚人，終場上漲350點，收在14336點，漲幅2.51%，成交金額新台幣2569.15億元。前一天才大跌，但後一天又反彈，讓投資人摸不著頭。為此，有分析師表示，這是因為台積電未再落底，反而向上走揚，再加上晶圓代工二哥聯電的助攻，讓今日盤勢紅通通，但分析師也提醒，大盤一時的反彈，不代表景氣好轉，尤其各方都在關注下周台積電法說會，法人將著墨在先進製程進度與接單狀況。

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台股今日大反彈，投資人又驚又喜，為此，啟發投顧分析師陳立委表示，台股這波跌幅那麼深，主要是從台電宣布調漲電價開始，否則之前都是跟著全球股市尤其是美股上上下下，他指出台電這次調漲電價雖然只針對用電大戶調漲15%，但外界擔憂成本提高，大廠將把價格轉嫁到下游，如此一來還是會影響到整體經濟。

除了台電調漲電價外，陳立委也說有關台積電的雜音開始接棒，讓台股劇烈震盪。他說，尤其是南韓三星宣布三奈米量產，即便業界認為三星企圖心很強但可能「宣示」的成分較高，因為三星可能還要一到兩年才有辦法追上台積電的技術，但這樣的宣示還是讓市場非常緊張。

陳立委指出，其實整個半導體需求在今（2022）年初的時候，就傳出可能在明（2023）年沒有那麼搶手，年初還看不出來，因為即使現在稼動率、產能都還是滿載，也沒聽說有掉訂單。但到明年就難講了，市場嗅出消費力道減弱，再加上三星的宣示，都讓市場瀰漫不安的氣氛，台積電也成為賣壓的重心，如今台積電的本益比不到14，已經是非常非常低了。

至於今日台股為何反彈，陳立委表示這是因為台積電沒有再落底，終場反漲5%以上，收在457元，且晶圓代工二哥聯電因為6月營收連續9個月創歷史新高，再加上聯電跳出來表示沒有被砍單，稼動率還是滿載，因此帶動股價跳漲，聯電今日收盤更是漲2.7元，漲幅7.2%，收在39.85元，也激勵大盤走勢向上攻堅。

只是，陳立委也提醒，短時間的反彈不代表景氣好轉，因為大家都還在關注下周7月14日的台積電法說會，法人首要關注兩個重點，一是南韓三星說超車台積電，大家關心台積電先進製程進度到底如何？以及良率是否優於三星？二是市場一直傳出包括APPLE、輝達、超微都有砍單台積電的打算，到底台積電如何看後市，成為各方關注焦點。

※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。

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