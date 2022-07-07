高雄市今3437例疫情趨緩　陳其邁鼓勵大家戶外走走

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由於時序進入暑假，高市觀光局長周玲妏今天也在防疫記者會中針對交通部所推出的「悠遊國旅」專案表示，高雄市再獨家加碼推出好康方案，周玲玟指出，中央的補助只有周四到周日，住宿補助800元，且符合完整接種3劑疫苗條件的再補500，對此方案高市則再加碼，其中7月15日到8月31日入住高市安心旅，竉物友善旅宿，無障礙旅宿者，每房再補200元，把優惠放大，1300元變1500元，補助省下的錢，可到高雄夜市餐廳享用美食或到景點遊憩。
至於，高雄獨家首創的「周五又補五」方案，高市府在領先其他縣市推出「周五補五」專案，自7月15日起到8月31日，周五入住高雄的旅館就補助500元，讓大家享有周末假期可在高雄可多住一晚。
周玲玟也表示，高市7、8月活動多元，堪稱大家的遊樂園，市府統合各局處有推出旗津黑沙遊藝節，啤酒嘉年華，屆時會邀「 國民姊夫」光頭暴龍擔任開場嘉賓，另有文化局「大港閱冰」，海洋局海洋派對等活動。此外去年傳出口碑的鹹酥雞嘉年華活動也將擴展至全國，8月底並有文博等活動。
衛生局簡任技正潘炤穎也分析指出，今天中央公布高雄3442 經疫調轉銜5 例，高雄實際確診人數為3437 例，其中，快篩陽及PCR確診比例維持94.6:5.4 ，PCR判陽個案數在疫情趨緩過程中，有逐漸增加狀況 ，同時，今天盛行率來到16.7 以過去波段來看，每周二來到最高點之後持續往下，周一到最低點，連續四周都如此。
其次，在各年齡層確診佔比維持大致一定範圍內，分析各年齡層七日移動均發生率，目前所有年齡向下趨勢明確，目前疫情已經走到接近平原期階段。
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