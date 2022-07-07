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高雄市今3437例疫情趨緩　陳其邁鼓勵大家戶外走走

▲高雄市疫情趨緩，市長陳其邁鼓勵大家戶外走走，也提醒，大家務必遵守防疫規定。（圖／高市府提供）
▲高雄市疫情趨緩，市長陳其邁鼓勵大家戶外走走，也提醒，大家務必遵守防疫規定。（圖／高市府提供）

記者郭凱杰／高雄報導

2022-07-07 17:55:50

高雄市今(7)日新增3437例確診，疫情逐漸趨緩 ，市長陳其邁鼓勵戶外活動大家出來走走 ， 從事戶外活動基本上風險不高 ，陳其邁也提醒，在密閉空間長時間接觸比如用餐或密閉空間較多的可能沒戴口罩的活動要特別小心 ，拜託大家唱歌的等等規定要務必遵守防疫規定。

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▲7月7日高雄市疫情總覽。（圖／高市府提供）
▲7月7日高雄市疫情總覽。（圖／高市府提供）
陳其邁也說，從高雄這條線來看台南、台中、高雄 ，我們高雄降的速度快，代表疫情ＢＡ2為主的疫情已變成社區流感化的疾病 ，不過，還是要特別小心另一個戰場ＢＡ.5都是在邊境較多，市府將加強居家檢疫入境確診的相關檢驗密度，當然也會做必要的疫調，務必請大家配合，市府用pcr檢測讓檢查更敏感度更高，增加檢測準確性。

▲高雄市觀光局配合中央國旅補助計畫，入住高雄週日至四加碼補助200元。（高雄市政府提供）
▲高雄市觀光局配合中央國旅補助計畫，入住高雄週日至四加碼補助200元。（高雄市政府提供）
▲週五入住高雄旅宿享500元優惠。（圖／高市府提供）
▲週五入住高雄旅宿享500元優惠。（圖／高市府提供）
由於時序進入暑假，高市觀光局長周玲妏今天也在防疫記者會中針對交通部所推出的「悠遊國旅」專案表示，高雄市再獨家加碼推出好康方案，周玲玟指出，中央的補助只有周四到周日，住宿補助800元，且符合完整接種3劑疫苗條件的再補500，對此方案高市則再加碼，其中7月15日到8月31日入住高市安心旅，竉物友善旅宿，無障礙旅宿者，每房再補200元，把優惠放大，1300元變1500元，補助省下的錢，可到高雄夜市餐廳享用美食或到景點遊憩。

至於，高雄獨家首創的「周五又補五」方案，高市府在領先其他縣市推出「周五補五」專案，自7月15日起到8月31日，周五入住高雄的旅館就補助500元，讓大家享有周末假期可在高雄可多住一晚。

▲高雄市7、8月FUN暑假雄好玩活動表。 （圖／高市府提供）
▲高雄市7、8月FUN暑假雄好玩活動表。 （圖／高市府提供）
周玲玟也表示，高市7、8月活動多元，堪稱大家的遊樂園，市府統合各局處有推出旗津黑沙遊藝節，啤酒嘉年華，屆時會邀「 國民姊夫」光頭暴龍擔任開場嘉賓，另有文化局「大港閱冰」，海洋局海洋派對等活動。此外去年傳出口碑的鹹酥雞嘉年華活動也將擴展至全國，8月底並有文博等活動。

衛生局簡任技正潘炤穎也分析指出，今天中央公布高雄3442 經疫調轉銜5 例，高雄實際確診人數為3437 例，其中，快篩陽及PCR確診比例維持94.6:5.4 ，PCR判陽個案數在疫情趨緩過程中，有逐漸增加狀況 ，同時，今天盛行率來到16.7 以過去波段來看，每周二來到最高點之後持續往下，周一到最低點，連續四周都如此。

其次，在各年齡層確診佔比維持大致一定範圍內，分析各年齡層七日移動均發生率，目前所有年齡向下趨勢明確，目前疫情已經走到接近平原期階段。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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