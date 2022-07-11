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今日來講股／台積電法說會前別搶進　短線可攻航海王

▲有分析師認為，台積電法說會前若想做短線可留意航海王，若想長期持有，綠能、太陽能以及金融股可以關注。至於要不要搶進台積電，他則表示法說會之前還是不要貿然進場。（圖／NOWnews資料畫面）
▲有分析師認為，台積電法說會前若想做短線可留意航海王，若想長期持有，綠能、太陽能以及金融股可以關注。至於要不要搶進台積電，他則表示法說會之前還是不要貿然進場。（圖／NOWnews資料畫面）

記者許家禎／台北報導

2022-07-11 08:30:00

下周四（14日）台股風向球－台積電法說會將登場，萬眾矚目台積電先進製程進度以及接單狀況，另外半導體景氣也成為焦點。而在台積電法說會前，台股走勢劇烈震盪、上沖下洗，投資人該如何操作？有分析師認為，若想做短線可留意航海王，把其淨值當作一個支撐點。若想長期持有，綠能、太陽能以及金融股可以關注。至於要不要搶進台積電，他則表示法說會之前還是不要貿然進場。

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市場靜待台積電下周法說會登場，這段期間投資人如何趨吉避凶？啟發投顧分析師陳立委表示，如果喜歡當沖做短線，建議可布局航海王，因為航海王現階段不斷下修到80多元，其實長榮跟陽明第一季每股淨值也差不多是80幾塊，事實上航海王們第一季還是有賺錢獲利，因此接下來淨值肯定超過80幾塊，預估今年過後，淨值應該可以突破100元，會賺錢的公司，股價很少會低於淨值，因此可以把淨值視為一個支撐點。

但陳立委也提醒，雖然可以佈局航海王，但他也預估航海王後續的股價沒有辦法漲太高，因為美國總統拜登近期推出海運改革法，很明顯就是針對航運產業，就是說未來貨運基本上不太可能再漲價，只是說航海王逢低有限，不太會低於淨值，所以短線上投資人可以去做一些區間的操作。「逢高你就賣、逢低你就接」。

如果投資人想做長線的話，陳立委建議以綠能為主，因為台灣核能逐漸退場，外界擔心台灣還是會有缺電、跳電的情形。而綠能、太陽能屬於長期利多，未來一兩年還是持續看好。

而如果投資人想做更長？屬於保守型的話，那麼金融股可以留意，因為快到美國聯準會Fed開會時間，基本上沒有什麼意外的話還是會升息，因為通膨壓力還是存在，大家知道通膨未解、美方持續升息，台灣央行也不可能完全不跟進，否則台幣跟美元的匯差會被拉大，因此以銀行體系為主的金融股預估將會受惠。

陳立委說，雖然金融股之前受防疫保單影響賠得很慘，但是是屬於一次性的理賠、一次性的認列，即便金融股今年獲利沒有像去年這麼好，但目前股價已經下來了，未來一定會受惠升息的優勢，因此長期的投資，投資人也可以布局金融股這一塊。

至於台積電落底了嗎？投資人要不要跟？陳立委則說，假設最壞狀況是南韓三星超車台積電，但在全世界台積電還是佔有一席之地，因此股價跌到一個點之後就不會再跌，至於這個點他則認為還沒到，因為其他像是聯電、力積電、世界先進修正得也滿大的，目前都還沒落底。在台積電法說會之前還是不要貿然進場，尤其現在是台積電轉變的決勝點，建議先觀望、不要搶進。

※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。

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