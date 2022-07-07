財經小辭典／物價飆漲人人有感　CPI與通膨有何關聯？

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根據行政院主計總處的定義，CPI是衡量一般家庭購買消費性商品及服務價格水準的變動情形，而在新聞媒體上常看到的通膨率，就是CPI年增率，以CPI年增率為5%為例，則可代表通膨率、物價上漲、貨幣購買力縮水5%，也就是說，如果一個商品在2021年以100元的價格能買到，2022年就要花105元才能買到。
一般定義超過3％為通貨膨脹，超過5％即是較為嚴俊的通貨膨脹，目前英國通膨率達9.1%、美國以及歐元區達8.6%、泰國7.66%、韓國達6%，與上述各國相比，台灣目前CPI年增率3.59%，仍屬溫和，中國、日本通膨率則低於台灣，分別為2.1%、2.5%。
各國CPI指數的組成項目各有不同，台灣的CPI共包括395個項目，其中又可大致歸納出食物類（肉類、水產、蔬菜、水果等）、衣著類、居住類（房租、水電燃氣等）、交通類（油料費、交通服務費等）、醫療保健類（醫療費用等）、教育娛樂類（教養費用等）以及雜項類（理容服務費等）等7大基本分類。
若台灣的通膨程度與他國相比較為溫和，為何百姓還叫苦連天，人人有感於物價飆漲？原因在於CPI實際數據與人民感受這兩者之間存在著差異，每個家庭購買的內容與購買商品的頻率不同，因此比起購買頻率較低的3C產品，一般民眾對於購買頻率較高的食物類價格漲跌感受較為深刻，若以台灣6月消費者物價指數舉例，7大類項目中又以食物類漲7.27%最多，民眾對於物價上漲感受壓力的程度，才會比實際上CPI的成長數字來的更加沈重。
過去有許多經濟學家認為，某些商品容易因季節等異常因素導致價格波動，間接影響CPI真實變動情形，因此提出CCPI（Core CPI），也就是核心消費價格指數的概念，透過剔除食品、能源的價格，來觀察一般消費物價的真實變動走勢。
主計總處最新發布的6月CPI年增率為3.59%，若扣除蔬菜水果類漲3.16%，再剔除能源後的總指數，即核心CPI指數則漲2.77%，雖然也是164個月以來最大漲幅，但相較於原本的CPI年增率來說，走勢較為平穩。