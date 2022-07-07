三花貓初見新喵哈氣下馬威！1天內牠大轉變：我有弟弟了
這算是口嫌體正直嗎？有養貓的人都知道，如果家裡要添新貓，對原本的貓咪來說可能是一大考驗，很多時候都會遇到磨合的問題。國外就有一名飼主日前帶回一隻新貓咪，卻遭到原本的家貓狂哈氣下馬威，沒想到短短幾個小時後情勢竟然大轉彎！
這名住在英格蘭的飼主家裡養了一隻三花貓「Moose麋鹿」，個性活潑又愛撒嬌的牠，一直都是家中備受寵愛的小公主，日前飼主帶了一隻小公貓「Goose呆頭鵝」回家，由於不確定麋鹿會有什麼反應，只好先將呆頭鵝放在外出提籃裡，讓兩隻貓咪做第一類的接觸。沒想到麋鹿一時間難以接受，一見面就對呆頭鵝狂哈氣下馬威，但是仍然放慢速度好奇地在籠子四周聞聞、嗅嗅！
飼主原先擔心帶新貓回家是不是一個錯誤的決定，正當還在煩惱時，沒想到在短短一天之內，麋鹿對於呆頭鵝的態度就從充滿敵意突然轉變成友好，不僅隨時陪在新弟弟的身邊，還會替牠舔毛，只要呆頭鵝喵喵叫，麋鹿就會立刻走過來查看，感情簡直好到不行，連飼主自己都驚呼：「我簡直不敢相信麋鹿這麼快就接受呆頭鵝，短短一天之內，牠就替弟弟梳妝打扮，還溫柔地看著牠睡覺！」
兩隻貓咪的影片分享至今已吸引超過150萬人次觀看，許多網友都紛紛表示：「看起來超級溫馨」、「牠們戀愛了」、「好羨慕，我的老貓不喜歡新小貓，都會欺負牠」、「看得我都想再養一隻貓咪了」、「甜蜜的貓咪」，現在一起來看看麋鹿與呆頭鵝的影片吧！（編輯：陳珮瑜）