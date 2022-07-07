高雄搶攻國旅 率先全國推「週間補到千、週五又補五」
交通部觀光局預計7月15日推出「悠遊國旅」計畫，其中，自由行旅客平日入住合法旅宿折抵800元，最高可享1300元補助。高市府加碼中央政策，獨家推出「週間補到千、週五又補五」住房優惠，讓民眾平日到高雄最高可獲1500元補助；針對中央不補助的週五，高雄則是獨家補助週五當晚500元，全面搶攻國旅市場。
中央的「悠遊國旅」計畫包含自由行旅客、旅行社、遊樂園等優惠方案，其中自由行旅客平日入住合法旅宿（週日至週四）折抵800元，若入住星級旅館、好客民宿等，或旅客本人完整接種3劑疫苗，加碼500元優惠，最高可享1300元補助。高市府配合中央政策再加碼，平日入住每房再加碼200元，最高可獲1500元補助；週五更領先全台補助每房500元。
高市府觀光局長周玲妏表示，市府搭配中央悠遊國旅政策，自7月15日至8月31日暑假期間，特別推出「週間補到千、週五又補五」住房加碼，在週日至週四，入住本市「安心旅宿」、「動物友善空間認證」、「無障礙設施」等合法旅宿，除享有中央補助額度外，市府每房再加碼補助200元，讓民眾最高可獲1500元補助；另外，針對中央不補助的週五，高雄更領先全台，獨家大方再補助週五當晚500元，讓民眾來高雄開心歡渡週未夜，只要在活動期間週五入住，就可享此優惠，上述優惠額度用完為止，先住先贏。