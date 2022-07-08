楊繡惠「體質奇特」散發費洛蒙 桃花旺到連動物也著迷
節目《綜藝新時代》本周播出浩子、阿翔、籃籃、楊繡惠、孟潔、李家慶帶大家到新竹北埔體驗動物觀察員，首先到了可愛動物區，裡面的動物有兔子、天竺鼠、雞、孔雀等，正值發情期的孔雀展翅求偶，並且猛烈地高聲啼叫，特殊的叫聲吸引大家注意，讓與白雲緋聞鬧得轟轟烈烈的楊繡惠忍不住模仿，楊繡惠一副充滿費洛蒙、電力十足的模樣，孔雀竟然像聽懂了之後，跟楊繡惠一來一回的隔空對話，讓眾人嚇一跳，浩子笑虧她是第一位桃花旺到，能與孔雀在節目上談戀愛的人。
動物觀察員職人提到平日定期幫動物們做身體數值的紀錄，要請大家幫忙「動物量體重」，一到目的地，就讓籃籃、楊繡惠跟孟潔頭也不回的直接拔腿就跑，職人卻愜意把關著「動物」的閘門打開，讓全員集體嚇瘋狂喊「等一下」，因為映入眼簾的是「超巨的蛇」，讓眾人臉綠，楊繡惠還嚇得說要退通告要直接走人。
接著職人帶大家去看超親人的山羌「小乖」，牠不僅不怕人，甚至在錄影時把眾人的鞋帶都吃了一遍，職人透露小乖會親人，是因為被人從小養到大，而且他還有個特殊的癖好喜歡聞女生的髮香，於是孟潔就開始用自己的小馬尾去逗弄牠，沒想到小乖突然像著了迷一樣，瘋狂磨蹭孟潔，讓她害羞地頻頻後退，超萌舉動也令籃籃少女心噴發，表示想帶回家養。