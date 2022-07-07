國片《徘徊年代》將上映　演繹新住民徬徨無助心境

電影《徘徊年代》以2位越南籍女演員的視角展開，分別是阮安妮和阮秋姮，主要講述90年代及現代新住民在台的故事。該片於6日舉辦記者會，女主角之一的阮秋姮出席記者會，外貌亮眼的她本身是YouTuber，平時經營頻道「Hang TV - 越南夯台灣」，擁有近30萬人追蹤。不過，她在片中全以背影示人，阮秋姮表示接受導演的安排，並不會感到委屈，因為導演的理由是能讓角色增添神秘感，同時凸顯了新住民在台灣是被忽視的一群人的事實。 我是廣告 請繼續往下閱讀 在記者會上，她表示自己已來台12年，自認很幸運，沒有碰過特別不友善的言論，不過偶爾還是會聽到吃越南女性豆腐的發言，例如想揪團去越南找老婆的言論，她覺得這樣不太好。《徘徊年代》是導演張騰元執導的第一部電影長片，卻能請到早年電影圈的大佬小野為他當監製。小野認為他在張騰元身上看見他那一輩的導演，例如侯孝賢、楊德昌、柯一正等人的影子。自己陪著他一關關練習，努力向評審委員爭取輔導金，雖然屢敗屢戰，幸好最終仍獲得了補助。不過張騰元透露為了拍片還拿房子抵押貸款，記者會上飾演婆婆的陳淑芳更爆料債務還有6百萬，她心疼地說自己拍這部電影沒想要賺太多錢，「只要導演能將貸款還清就好。自己拍這部電影沒想要賺太多錢，只要導演能將貸款還清就好。」《徘徊年代》將在7月22日在全台上映。▲主要演員陳淑芳（中）、男主角江常輝（左）和越南籍配偶的背影。（圖／翻攝自劇照）太時尚！泰國公主參加巴黎時裝週服裝引熱議大馬譚嘉祥分享斜槓人生 台南移民署邀請新住民開講泰國男神和話題女神合體！泰劇揭最強顏值組合加開9堂閩南語課程 新住民親子正音班開課