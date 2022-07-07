台股破底逢低加碼？金融業還有逾8.7兆銀彈可投入

台股震盪一度跌破萬四大關，市場除關注國安基金是否會進場護盤之之外，手握龐大資金的金融業投資動向亦受矚目。根據金管會今（7）日公布的統計，截至今（2022）年5月底，金融三業包括銀行、證券及保險業可投資國內股市資金約8.79兆元。不過，金管會表示，各公司有自己風險控管及投資效益考量，不可能全部投入台股。
金管會銀行局統計，至今（2022）年5月底本國銀行投資國內上市櫃股票原始取得成本約新台幣3866億元，相較2021年底的3309億元增加557億元。依照銀行法第74條之1授權辦法規定，本國銀行投資在有價證券的成本總餘額不可超過銀行核算基數30%，以目前核算基數約3.9兆元，估算本國銀行還有投資金額約7900億元。
在證券業部分，證期局指出，依規定證券商可用自有資金來投資，依現行法令原始取得成本不得超過淨值的30%，至今年5月底，證券商以自有資金投資股市金額約5.9億元，比起2021年底減少0.29億元，若以證券商5月淨值估算，還有1721億元的投資空間。
至於保險業方面，保險局統計，到今年5月底保險業投資台股的帳面價值約2兆元，2021年底帳面價值為2兆2300億元，依規定保險業投資台股加計公司債不得超過可運用資金35%，估算目前保險業投資台股及公司債還有逾7兆8323億元。
不過，金管會表示，由於各公司有自己的風險控管，無論銀行、證券、保險公司資金都要考慮長期投資效益，不可能大比重投入台股。