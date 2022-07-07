桃園6歲男童遭烏龍混打莫德納、BNT　家長不滿醫院態度

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王太太說，詢問現場醫護人員為何出現醫療疏失打錯疫苗，沒想到醫護人員先是否認，隨後又口氣惡劣表示會協助通報衛生局，現場醫師也只說先回家觀察，就連小黃卡上的施打日期也蓋錯變成6月3日。
王太太指出，小朋友施打首日狀況還好，第2天全身酸痛，但第3天卻說頭好痛，讓家人感到相當煎熬，醫院檢查後初步判定一切正常，雖然目前狀況還可以，但希望兒童疫苗施打過程中應該要更縝密仔細，不要再發生疫苗打錯的事件，目前雙方仍就後續處理協調中。
龍潭敏盛醫院管理中心主任陳文文說，對於疫苗混打事件深表遺憾，當天院方到大溪進行2所國小及3家幼兒園的疫苗接種服務，當天流程是先開放莫德納疫苗注射完成後，再開放輝瑞兒童疫苗接種。當王太太帶著小朋友要施打疫苗時，疑因工作人員忙碌導致疏忽，讓小朋友注射輝瑞兒童疫苗。
陳文文表示，當天現場醫師也跟家長說明，2者雖為同種類疫苗，但混打後還是需要觀察小朋友的狀況及副作用的產生，除第一時間向衛生局通報，也召開內部檢討會議釐清流程及未來的改善。
陳文文指出，當天下午就有專人以電話聯繫關懷家長，了解小朋友狀況。也建議協助安排小兒心臟科檢查。昨天也有專人陪同到小兒科主任的門診檢查，以及相關心臟檢查，以心臟功能來看，目前小朋友狀況還算穩定。
桃園政府衛生局副局長蘇柏文今天表示，目前孩童健康狀況良好，醫院已主動關懷並於昨天安排幼童進行心臟等相關檢驗，衛生局也請醫院針對本事件提出說明及檢討改善作為。
蘇柏文指出，莫德納與BNT疫苗同屬mRNA疫苗，一般接種疫苗後的不良反應，大多在48小時到幾天內發生，若民眾28天內有胸悶、胸痛、心悸等症狀，務必立即就醫，並告知疫苗接種史。（編輯：陳清芳）1110707
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