李靚蕾微博發聲！轉律師聲明稿「揭真相」：必將依法追究

今（7）日有消息指出王力宏和李靚蕾的官司在紐約法院審理出爐，李靚蕾全盤皆輸還被判藐視法庭。不過李靚蕾最新在微博發文，轉貼了律師聲明稿，駁斥網傳說法是「假新聞」，強調紐約法院是駁回王力宏的訴求，要求外界停止散播不實消息，否則將依法追究。 我是廣告 請繼續往下閱讀 李靚蕾的律師聲明稿全文如下：對於今日有心人士透過媒體、公眾號、網軍大肆渲染李靚蕾小姐被法官判決藐視法庭，以及王力宏先生在紐約法院的聲請獲准等消息，均非屬實，特此澄清。事實是，紐約法院經過審理後以判決駁回王力宏先生提出之所有要求，而李靚蕾小姐之請求均獲准。近幾個月來，有心人士透過網軍及媒體不斷散播不實謠言，操弄輿論風向。今日部分媒體竟顛倒是非黑白，捏造不實判決結果，均已觸法且侵害李靚蕾小姐之名譽權。特此籲請各該媒體與網友，立即停止散佈未經查證之不實言論，否則必將依法追究。（編輯：倪浩軒）▲李靚蕾發聲明稿澄清。（圖／翻攝自李靚蕾微博）王力宏先下一城！獲判強制探視權 蕾神藐視法庭恐挨罰 邊境管制重大鬆綁！7/14起返台「3類人」免持PCR證明南投死亡車禍！少年無照騎車自撞山壁噴飛 頭顱破裂身亡《遊戲王》作者高橋和希被發現陳屍沖繩外海 享壽60歲