全家霜淇淋、拿鐵買1送1！馬來貘新口味吃爆：今起限三天
迎接周末，全家超商火力全開祭出五、六、日限時3天的周末優惠，今（8）天起極選拿鐵和霜淇淋都買一送一，還有每周一次的「康康5」，5款冰品、飲料最低5折起。7-11恰好迎來亞洲第1萬店開幕，祭出24杯美式、20杯拿鐵組合促銷，其中大杯拿鐵最低36元。
全家超商今（8）日起至7月10日，限時星期五、六、日3天推出3重好康。第一重正是最受歡迎的霜淇淋買一送一，使用全盈+PAY支付就可享全口味買一送一，這也是剛上市4天的新口味「貘貘桃霜淇淋」，首度迎來買一送一檔期，想嘗鮮的民眾正好把握這三天。
第二重則是到門市買大杯極選拿鐵買一送一，第二杯同樣採取發放小白單模式，可於下周起（7/11至7/17）在原店憑券兌換第2杯。第三重「康康5」挑選5樣冰品、飲料5折起，其中最吸睛當屬「蜜香玫瑰紅茶」買一送一，此外還有泰山Cheers氣泡水、美粒果蘋果蘇打、義美紅豆粉粿牛奶冰棒等，都是本周買一送一限定商品。
7-ELEVEN為了慶祝亞洲第一萬家門市將於下周二在台南開幕，今（8）日起至7月12日限時五天，推出大杯美式24杯810元、大杯拿鐵20杯825元，使用8大指定信用卡或icash Pay結帳再現折100元，會員另加碼回饋55點OPEN POINT，攤下來大杯美式約30元、大杯拿鐵約36元，相當於原價6.6折，對於常喝咖啡的人來說值得入手囤一波。