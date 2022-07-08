COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

全家霜淇淋、拿鐵買1送1！馬來貘新口味吃爆：今起限三天

▲全家日前剛推出新口味「貘貘桃霜淇淋」，今天起限時三天不限口味買一送一。（圖／取自「Big City遠東巨城購物中心」粉專）
▲全家日前剛推出新口味「貘貘桃霜淇淋」，今天起限時三天不限口味買一送一。（圖／取自「Big City遠東巨城購物中心」粉專）

記者黃韻文/綜合報導

2022-07-08 00:10:472022-07-08 01:06:19

迎接周末，全家超商火力全開祭出五、六、日限時3天的周末優惠，今（8）天起極選拿鐵和霜淇淋都買一送一，還有每周一次的「康康5」，5款冰品、飲料最低5折起。7-11恰好迎來亞洲第1萬店開幕，祭出24杯美式、20杯拿鐵組合促銷，其中大杯拿鐵最低36元。

我是廣告 請繼續往下閱讀
全家超商今（8）日起至7月10日，限時星期五、六、日3天推出3重好康。第一重正是最受歡迎的霜淇淋買一送一，使用全盈+PAY支付就可享全口味買一送一，這也是剛上市4天的新口味「貘貘桃霜淇淋」，首度迎來買一送一檔期，想嘗鮮的民眾正好把握這三天。

▲「貘貘桃霜淇淋」以馬來貘的黑白主題進行配色，實際上是白桃霜淇淋，綜合口味可搭配小農牛奶。（圖／全家提供）
▲「貘貘桃霜淇淋」以馬來貘的黑白主題進行配色，實際上是白桃霜淇淋，綜合口味可搭配小農牛奶。（圖／全家提供）
第二重則是到門市買大杯極選拿鐵買一送一，第二杯同樣採取發放小白單模式，可於下周起（7/11至7/17）在原店憑券兌換第2杯。第三重「康康5」挑選5樣冰品、飲料5折起，其中最吸睛當屬「蜜香玫瑰紅茶」買一送一，此外還有泰山Cheers氣泡水、美粒果蘋果蘇打、義美紅豆粉粿牛奶冰棒等，都是本周買一送一限定商品。

▲蜜香玫瑰紅茶、義美紅豆粉粿牛奶冰棒在本周末限時三天買一送一。（圖／全家提供）
▲蜜香玫瑰紅茶、義美紅豆粉粿牛奶冰棒在本周末限時三天買一送一。（圖／全家提供）
7-ELEVEN為了慶祝亞洲第一萬家門市將於下周二在台南開幕，今（8）日起至7月12日限時五天，推出大杯美式24杯810元、大杯拿鐵20杯825元，使用8大指定信用卡或icash Pay結帳再現折100元，會員另加碼回饋55點OPEN POINT，攤下來大杯美式約30元、大杯拿鐵約36元，相當於原價6.6折，對於常喝咖啡的人來說值得入手囤一波。

▲7-ELEVEN推出超省專案，大杯美式30元、大杯拿鐵36元。（圖／取自網路）
▲7-ELEVEN推出超省專案，大杯美式30元、大杯拿鐵36元。（圖／取自網路）

最後一天！摩斯「買地瓜薯條送紅茶」　網讚：比薯條好吃

環保杯6大QA懶人包！今起帶杯折5元　杯子挑多大才夠裝？

媽寶和孝順哪不同？「4行為」分辨超準　網：一眼就露餡

學姐香還學妹香？網推沐浴乳「這味」最好聞：還有抗腳臭

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

這場世紀官司您站哪一邊？

支持強尼戴普：一直相信他是無辜的
支持安柏赫德：兩性平權走回頭路
78.68%21.32%
2022-06-02-2022-06-08
「橘子嘉年華-夏日召橘令」你最期待哪個活動？

「橘子嘉年華-夏日召橘令」你最期待哪個活動？

繼續作答
即時
推薦閱讀