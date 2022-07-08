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全北市聲量最低選區！中正萬華是網路化外地還是新藍海？

▲北市中正萬華區三名新人參選人，都有各自於地方或是網路聲量的優勢，對於年底議員選戰仍有一搏的空間。左起依序為民進黨新系參選人邵維倫、民眾黨參選人吳怡萱、民進黨正國會參選人洪婉臻。（圖／翻攝臉書）
▲北市中正萬華區三名新人參選人，都有各自於地方或是網路聲量的優勢，對於年底議員選戰仍有一搏的空間。左起依序為民進黨新系參選人邵維倫、民眾黨參選人吳怡萱、民進黨正國會參選人洪婉臻。（圖／翻攝臉書）

記者丁上程／台北報導

2022-07-08 08:43:53

2022年台北市議員選戰在即，被視為台北市人口老化最為嚴重的選區中正萬華區，根據大數據資料統計，各個議員參選人的網路聲量也偏低，也讓該選區的整體聲量台北市6個選區中最低的。聲量排名第一的國民黨現任議員應曉薇，在其他選區只能落居第五或第六名，不過應在該區已經連任三屆，因此中正萬華區可以說是全台北市最無法用網路聲量體現選票的區域。

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中正萬華區之所以網路聲量低迷，原因在於該選區人口老化嚴重，老年人口佔比21.5%，是六個選區之中比例最高的。也因此多數現任議員不會著重在網路區塊的經營，而是注重傳統選民服務，也因此無論派系，現任議員都有自己所屬的勢力範圍，除非接棒參選，不然新人在中正萬華區通常難以突破傳統政治勢力版圖。

▲根據大數據資料顯示，中正萬華區參選人們的整體聲量都偏低，即使是第一名的應曉薇，聲量在其他區也只能落居第五甚至第六名。至於民眾黨參選人吳怡萱，能夠以空降之姿聲量排名第四，知名度應該不成問題。（圖／QuickseeK快析輿情提供）
▲根據大數據資料顯示，中正萬華區參選人們的整體聲量都偏低，即使是第一名的應曉薇，聲量在其他區也只能落居第五甚至第六名。至於民眾黨參選人吳怡萱，能夠以空降之姿聲量排名第四，知名度應該不成問題。（圖／QuickseeK快析輿情提供）
不過今年在中正萬華區，仍有四名非現任參選人投入選戰，分別為代表民眾黨參選的吳怡萱、接棒民進黨新系議員周威佑的邵維倫、代表民進黨正國會派系的洪婉臻，以及連續兩屆落選、第三度參選的新黨參選人張榮法。

其中代表民眾黨參選的吳怡萱，可以說是空降中正萬華區。而且對於民眾黨來說，中正萬華區無疑是相當艱困的選區，原因在於該區還有無黨籍現任議員徐立信，當初也是在支持柯文哲的情況下當選議員，因此兩人的票源勢必會重疊。不過好消息是，吳怡萱是新人參選人中網路聲量最高的，且在整個選區排名第四名，也因此知名度不是問題，接下來就看如何利用僅剩的四個月，將名聲打入地方，爭取選民支持。

▲接棒現任議員周威佑的邵維倫，雖然網路聲量屬於後段班，但正面聲量比例（S/N值）相當高。（圖／QuickseeK快析輿情提供）
▲接棒現任議員周威佑的邵維倫，雖然網路聲量屬於後段班，但正面聲量比例（S/N值）相當高。（圖／QuickseeK快析輿情提供）
至於民進黨新人參選人、代表新系的邵維倫，網路聲量雖然落後，但正面聲量的比例相當高，且因接棒現任議員，因此傳統基本盤應無太大問題，若積極經營網路區塊，或許能獲得更多民眾支持；至於代表正國會的洪婉臻狀況也相當類似，正面聲量比例雖高，但網路聲量比例較低，在沒有強力地方奧援的情況下，勢必得更積極經營基層，才有機會在四個多月後入主議會。

▲代表民進黨正國會參選的新人洪婉臻，網路聲量偏低，但整體正面聲量比例在該區第二，仍舊相當有競爭力。（圖／QuickseeK快析輿情提供）
▲代表民進黨正國會參選的新人洪婉臻，網路聲量偏低，但整體正面聲量比例在該區第二，仍舊相當有競爭力。（圖／QuickseeK快析輿情提供）

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