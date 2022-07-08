WBC／2023經典賽回歸！中華隊預賽跟古巴、荷蘭同組

會在德國雷根斯堡和巴拿馬的巴拿馬城舉行。
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Field，以及邁阿密馬林魚主場loanDepot park舉行。
2023 年經典賽首次將參賽隊伍規模擴大至20隊。其中在2017年有參與經典賽的16球隊將被受邀參與。 2022年9月16日至21日在德國雷根斯堡Armin-
Wolf-Arena舉行，及9月30日至10月5日在巴拿馬Rod Carew國家體育場舉行的兩組資格賽中決定4支晉級的球隊。2023年經典賽將預賽會是以5隊為一個分組，第一輪賽制為循環賽，共分ABCD四組，各分組前2名將晉級到8強，而8強分組的前兩名將晉級到冠軍賽。
臺灣將會在3月8日到13日舉辦A組比賽，隊伍分別是中華台北、古巴、義大利、荷蘭和一隊由2022年資格賽所勝出的隊伍。這也是第二次臺灣舉辦WBC比
賽。
悍創運動行銷總經理胡瓏智表示：「2013年世界棒球經典賽對臺灣球迷而言最印象深刻的國際棒球賽，中華隊在主場球迷面前的強勢表現，深深烙印在千萬名台灣棒球迷的記憶中。悍創很榮幸地宣布世界棒球經典賽將於 2023 年3 月重返台灣。我們很興奮能夠有這個機會舉辦另一場精彩賽事，我們期待能以主辦者的身份來歡迎來自全世界各地的朋友。」
東京巨蛋，在前四屆世界棒球經典賽（2006 年、2009 年、2013 年和2017 年），將在 2023 年再次舉辦首輪比賽（B 組）和八強賽。B 組預賽從 3月 9 日比至 13 日，參與隊伍分別來自日本、韓國、中國、澳大利亞和 2022 年資格賽的獲勝隊。 八強賽將在3 月 15 日至16 日開打，由B 組前兩名隊伍和 A
組從臺灣晉級的兩支隊伍展開第二階段賽事。
「我要向 WBCI. 表達我最大的敬意，來感謝他們促成延遲了兩年的2023年世界棒球經典賽所做的所有努力。」讀賣新聞文化與體育項目總監Takashi
Yamada說：「這屆比賽的角色又比過去更重要，以顯示世界團結。作為連續五屆東京賽事的主辦國，我們承諾將全力以赴，以成功目標。」
Chase Field 繼2006年及2013年擔任首輪比賽場地後，於 2023 年 3 月 11日至 15 日作為世界棒球經典賽的C組比賽場地，包括衛冕軍美國、加拿大、墨
西哥、哥倫比亞和一隊由2022年資格賽所勝出的隊伍。
「我們很榮幸也很高興歡迎球迷來到Chase Field參加 2023 年世界棒球經典賽。」D-backs 總裁兼首席執行長Derrick Hall說：「這次活動是亞利桑那州
作為國際知名大型體育賽事的目的地。 我很自豪 D-backs 將接待來自美國、墨西哥、加拿大、哥倫比亞和另外一支球隊的球迷為世界上最頂尖的球員喝采。我們的粉絲在2013WBC創造了一個令人激動的和令人難忘的氛圍，我相信他們會再次向世界展示驕傲和熱情。」
邁阿密的 IonDepot park將成為歷史上第一個在同一年舉辦所有三輪比賽的球場。 D 組第一輪將於 3 月 11 日至 15 日舉行，隊伍分別是2017 年亞軍波多
黎各、委內瑞拉、以色列、多米尼加共和國和 2022 年資格賽的獲勝者。
北美區八強賽，分別來自 C 組和 D 組晉級的隊伍，將於 3 月 17 日至 3 月 18 日舉行，而四強賽和決賽將於3月19日至21日進行。
「與我們的球迷、合作夥伴和整個南佛羅里達居民，我們很榮幸獲得美國職棒大聯盟和美國職業棒球大聯盟球員工會選擇了loanDepot park舉辦2023年
的所有三輪賽事。」
馬林魚隊主席兼股東Bruce Sherman說：「我們期待著歡迎來自世界各地的球迷到loanDepot park為許多參加這個知名賽事的頂級球員
加油。」