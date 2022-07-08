小七變大七？第一萬家7-11搶先看 變百貨「先幫店員QQ」
亞洲第一萬家7-ELEVEN門市將落腳台南，即使還未正式開幕，業者已緊鑼密鼓祭出各式促銷造勢。粉專「台南式」率先公開新門市外觀，不只坪數大、外觀氣派，店內更集結統一集團旗下多個人氣品牌，吸引不少網友按讚朝聖，直呼「小七真的變大七了」、「先幫店員QQ」。
統一企業集團在亞洲（台灣、菲律賓、上海、浙江）第一萬家7-ELEVEN門市，全新店型將於7月12日在台南開幕，店名正是「亞萬」門市。根據「台南式」粉專分享，亞洲第一萬間小七變大七，除了基本的超商商品，還集結了不可思議咖啡、美妝品牌K.Seren、21 TO GO烤雞、Semeur聖娜麵包、Cold Stone、Mister Donut等統一集團旗下人氣品牌。
第一萬家7-11不只佔地大、外觀氣派，粉專「台南式」提到，亞萬門市同時也是聯名門市，代表IP當然是自家的Open小將。而門市預計下周二7/12才會正式開幕，但因為眾人很少看見如此大間的小七，宛如從超商變成類百貨，還沒正式營業就吸引路過民眾駐足拍照，更吸引網友熱論：「請問這是小七捷運站嗎」、「這間小七應該集結全台最厲害的店員」、「這超商跟超市差不多大」。