COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

小七變大七？第一萬家7-11搶先看　變百貨「先幫店員QQ」

▲統一企業集團在亞洲的第一萬家7-ELEVEN門市落腳台南，還未正式營業就吸引路過民眾駐足。（圖／取自「台南式」粉專）
▲統一企業集團在亞洲的第一萬家7-ELEVEN門市落腳台南，還未正式營業就吸引路過民眾駐足。（圖／取自「台南式」粉專）

記者黃韻文/綜合報導

2022-07-08 09:30:24

亞洲第一萬家7-ELEVEN門市將落腳台南，即使還未正式開幕，業者已緊鑼密鼓祭出各式促銷造勢。粉專「台南式」率先公開新門市外觀，不只坪數大、外觀氣派，店內更集結統一集團旗下多個人氣品牌，吸引不少網友按讚朝聖，直呼「小七真的變大七了」、「先幫店員QQ」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
統一企業集團在亞洲（台灣、菲律賓、上海、浙江）第一萬家7-ELEVEN門市，全新店型將於7月12日在台南開幕，店名正是「亞萬」門市。根據「台南式」粉專分享，亞洲第一萬間小七變大七，除了基本的超商商品，還集結了不可思議咖啡、美妝品牌K.Seren、21 TO GO烤雞、Semeur聖娜麵包、Cold Stone、Mister Donut等統一集團旗下人氣品牌。

▲亞洲第一萬家7-11集結了不可思議咖啡、Cold Stone、Mister Donut等品牌。（圖／取自「台南式」粉專）
▲亞洲第一萬家7-11集結了不可思議咖啡、Cold Stone、Mister Donut等品牌。（圖／取自「台南式」粉專）
第一萬家7-11不只佔地大、外觀氣派，粉專「台南式」提到，亞萬門市同時也是聯名門市，代表IP當然是自家的Open小將。而門市預計下周二7/12才會正式開幕，但因為眾人很少看見如此大間的小七，宛如從超商變成類百貨，還沒正式營業就吸引路過民眾駐足拍照，更吸引網友熱論：「請問這是小七捷運站嗎」、「這間小七應該集結全台最厲害的店員」、「這超商跟超市差不多大」。



全家霜淇淋、拿鐵買1送1！馬來貘新口味吃爆：今起限三天

最後一天！摩斯「買地瓜薯條送紅茶」　網讚：比薯條好吃

最狂7-11！全球唯一「七龍珠主題店」在台灣：出來吧神龍

環保杯6大QA懶人包！今起帶杯折5元　杯子挑多大才夠裝？

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

這場世紀官司您站哪一邊？

支持強尼戴普：一直相信他是無辜的
支持安柏赫德：兩性平權走回頭路
78.68%21.32%
2022-06-02-2022-06-08
「橘子嘉年華-夏日召橘令」你最期待哪個活動？

「橘子嘉年華-夏日召橘令」你最期待哪個活動？

繼續作答
即時
推薦閱讀