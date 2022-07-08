美非農就業數據公布前 新台幣早盤升幅有限觸29.75元
美股四大指數收紅，加上美元指數拉回106盤整，台北股、匯市今（8）日早盤同步走揚，新台幣兌美元開貶後隨即翻揚，並一度來到29.75元、升值4分，不過，在市場靜待美國就業報告出爐下，新台幣升幅有限，目前在29.775元震盪。
國際油價大幅上揚，投資人雖然擔心全球經濟可能衰退，仍重新聚焦供應緊俏問題。美股邁入7月後回穩，道瓊指數勁揚346點，標普500指數與那斯達克指數分別彈漲1.5%、2.3%，拉出連4紅漲勢，費城半導體指數漲幅直逼4.5%，台積電ADR大漲6.7%。台股今日也開高走高，早盤重返14500點之上，盤中漲逾200點。
在國際匯市部分，美元指數從107拉回至106盤整，亞洲主要貨幣韓元今日早盤呈現升值，目前來到1296.45韓元兌1美元，日圓則在135.87兌1美元價位，而新台幣兌美元在開貶後也回升。
新台幣兌美元今日早盤以29.81元、貶值2分開出，隨著台股走揚及韓元等亞幣兌美元回升下，新台幣也止貶回升，並一度來到29.75元、升值4分。不過，由於美國即將公布就業報告，市場趨向觀望，新台幣升幅有限，目前在29.775元震盪。