全國充斥中華路、中正路　基進籲改名：提升台灣生活品質

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王興煥認為，促轉會的解編，不意味著民主轉型與認同轉型可以停滯，而台灣的路名，應該標誌台灣的風土、歷史與價值。他強調，街道是城市的血管，但連記憶所繫之處的名字，都習慣中國的殖民烙印；台灣的國家與國族打造，並不是只剩最後一哩路，必須透過路名的轉型正義，以台灣性深化民主。
台灣基進台北市內湖、南港區市議員參選人吳欣岱則直言，「有些事情我們不去提，不代表它的存在合理」。她說，台灣基進在社會上存在的價值，就是要戳破如國王的新衣的謊言。台灣人被中國陰霾籠罩，強迫學習黃河、長江流過哪裡，卻對濁水溪、秀姑巒溪陌生，愧對了台灣的歷史和土地。
吳欣岱指出，二二八事件爆發的「天馬茶房」，竟然位於台北市的南京西路，這是非常荒謬的一件事情，也造成台灣歷史的斷裂。她說，自己期許未來能在兩個小孩的長大過程中，牽著他們的手，走過更多名副其實的，屬於台灣的大街小巷。
台灣基進桃園市桃園區市議員參選人藍士博也坦言，雖然推動轉型正義是基進最重要的政治理念之一，但其實桃園黨部就正處於主要幹道「中正路」上，而這也導致光是最近桃園黨部就已經有2次貨運公司寄錯地址，將貨物送到中壢、蘆竹的中正路去。
因此，藍士博強調，關於轉型正義的政治問題已有諸多研究，但道路更名並不只是政治問題，而是無法忽視的民生問題。他說，全台灣以威權統治者命名的道路多達300多條，其中桃園就有31條，桃園13個行政區大部分都沒有屬於自己名字的道路。他建議，將中正路改為當地行政區的名稱，簡單明暸、方便好記，也能增強在地居民的認同感。
台灣基進訴求，全台超過381條被冠上「中正」、「中山」或「介壽」等名，或者被強加非台灣在地文化、風俗、歷史、氣候的道路（含路、街、巷）的道路以及區、里、學校，盡速修正並更名，找回台灣的歷史。此外，台灣基進也支持推動《地方公投自治條例》，讓區里道里的正名運動由下而上，將權力還給人民。