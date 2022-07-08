林智堅論文門風波　民眾黨籲：應成立獨立委員會調查

新竹市長林智堅今（8）日辭去新竹市長職務，將投入桃園市長選舉，不過林智堅論文門事件持續延燒，林智堅中華大學碩士論文與國科會委託中華大學研究案高度雷同、台大國發所在職專班碩論數據引用還是原創也有爭議，民眾黨立法院黨團今日舉行「烏賊遁形之術-林智堅論文門疑點」記者會，呼籲台大等單位應成立獨立的委員會調查，儘速釋疑。





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