林智堅論文門風波　民眾黨籲：應成立獨立委員會調查

新竹市長林智堅今（8）日辭去新竹市長職務，將投入桃園市長選舉，不過林智堅論文門事件持續延燒，林智堅中華大學碩士論文與國科會委託中華大學研究案高度雷同、台大國發所在職專班碩論數據引用還是原創也有爭議，民眾黨立法院黨團今日舉行「烏賊遁形之術-林智堅論文門疑點」記者會，呼籲台大等單位應成立獨立的委員會調查，儘速釋疑。
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賴香伶直言，林智堅未在竹科管理局委託的研究案掛名，該案結案報告早於論文發表時間，林智堅已涉嫌違反研究案合約第14條，侵害國科會著作權；合約第15條第5點註明，未經甲方書面同意，乙方不得將計畫內容或成果對外公開。林智堅行為是否構成違約、研究內容「一魚二吃」卻未揭露，是否符合學術規範，國科會都應該出面說清楚，呼籲台大成立第三方獨立的論文審查委員會調查。
國立中山大學社會科學院前院長、立委張其祿表示，林智堅論文門事件最主要的爭議，在於竹科管理局以公帑委託中華大學進行研究，研究成果卻被老師拿來開研討會、學生拿去寫論文，著作權歸屬不清。且林智堅未掛名計畫執行人員，卻直接使用委託案資料，竹科管理局、中華大學及林智堅等三方，都應該說明時序與程序，釐清侵犯著作權的問題。
張其祿預告，若林智堅提供的論文時序表沒錯，林會沒事，但兩個承包竹科研究案子的老師恐要一肩扛下，承認抄襲林智堅，退回45萬的委託研究費給竹科管理局，「余正煌也是不是要出來扛責？承認指導教授瑕疵」，但因林智堅的台大論文指導教授已退休，無法懲處。
東華大學原住民民族學院施正鋒教授表示，論文找人代筆、抄襲、學長或老師給資料都不可以，因為都不是原創。他質疑，林智堅在竹科管理局委託的結案報告為何沒有掛名，若當初有掛名應該就會沒事。他也質疑林智堅論文的指導教授在半年內看到2份內容那麼相似的論文，為何不知道？
民眾黨秘書長謝立功直言，只要在學術界待過的人，都很清楚林智堅的論文一定有抄襲問題，在委託方不知情的狀況下，拿先前參與的研究計劃當作自己的論文內容，委託方卻全然不知，這是很不可思議的情形。林智堅台大國發所論文與同門師兄弟引用相同資料，卻連誰引用誰的數據都講不清楚，怎麼都說不通。
謝立功表示，民進黨多次為了林智堅因人設事，先是提出新竹縣市合併遭到批評後沒下文，後又讓林智堅空降桃園參選市長沒人敢反對，現在鬧出論文事件，更驚動國安局長陳明通側面發聲明表示，是另一個學生「引用」林智堅的數據，陳明通以國安局長的位階與國安局公信力為林智堅掛保證，幾乎是傾盡黨國之力為林智堅打點生涯規劃，讓人不禁懷疑林智堅是何方神聖。
民眾黨團呼籲，誠信是政治人物的最低標準，林智堅論文疑似抄襲、違反學術倫理、侵害著作權，執政黨不該只用「政治髒水」一言帶過，再多的口頭說明與保證都無助釐清事實，林智堅、國科會、中華大學與台灣大學都應該拿出具體證據，還台灣學術與政治環境一個清白。