「女兒在我手上」詐騙老梗嚇壞翁 鼓山警速證實人平安
「女兒在我手上，有多少錢通通都給他，否則替女兒收屍！」高雄一名71歲的王姓老翁日前在家中接獲不明來電，對方自稱是黑道綁架了老翁的女兒，要求家屬付巨額贖金，否則準備為女兒收屍！老翁信以為真，焦急直奔轄區鼓山分局鼓山派出所求助，經員警多方查證後聯繫上現住在屏東東港的女兒，證實虛驚一場，王姓老翁才芳下心中大石。
鼓山派出所指出，王姓老翁於6日上午11時許，在家中接獲不明來電，對方自稱是黑道綁架他的女兒，王翁說「歹徒具體贖金金額沒有說，只說我有多少錢通通都給他！」否則準備為女兒收屍！王翁信以為真，心急如焚騎著機車就直奔派出所求助。鼓山派出所警員賴沐恩、呂宗儒獲報後，先安撫王翁情緒，由於他沒手機也不記得女兒電話，警方開車載王翁返家找到兒女聯繫方式。
鼓山所副所長梁晃源表示，員警在老翁家中發現一張寫有子女姓名及聯絡電話紙條，立即請所內同仁聯繫42歲的女兒。由於老翁緊張情緒久久無法平復，員警擔心他獨自在家胡思亂想，遂將其載返所休憩，正當員警以電話聯繫上女兒時，立即讓父女倆通話確認，擔心女兒安危的老父親持話筒的手不自主顫抖，在旁員警忍不住握住老翁顫抖的手不斷給予安撫：「麥煩惱！女兒平安無事」。
最後，警方通知老翁兒子到所將父親載回並親口證實「姊姊安然無恙！人就在東港男友家。」，女兒也答應立即從東港趕回高雄家中讓父親親眼看見自己平安無事，王翁才放下心中大石頭放心返家並感謝警方協助。
鼓山分局分局長蔡鴻文提醒，王翁是遭遇典型的詐騙老梗「假綁架」詐騙，通常鎖定年長者下手，致使被害人陷入緊張情緒，容易依照指示操作匯款，民眾切勿輕信詐欺話術，接到類似的綁架恐嚇電話時，切勿緊張焦慮，應冷靜面對，小心求證！