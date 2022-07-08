中秋連假離島疏運班機　7／11上午9點開放訂位

今年中秋有3天連假，交通部民用航空局規劃9月8日至9月12日為航空疏運期，並在今（8）日宣布，澎湖、金門、馬祖3離島管制航線將提供1,030架次，計96,172個座位數，並自7月11日上午9點起開放訂位。
民航局指出，中秋連假仍以澎湖、金門及馬祖等離島航線為疏運重點，各航空公司均已依據市場需求規劃航班。在各航線運能提供方面，澎湖航線（不含澎湖-金門航線）552架次、53,288個座位數；金門航線338架次、33,384個座位數；馬祖航線140架次、9,500個座位數。3離島航線共計提供1,030架次、96,172個座位數，民航局已要求航空公司持續注意訂位狀況，後續並將視需求適時增班。
民航局表示，此次中秋連假，於尖峰時段9月8日至9月10日台灣出發往離島方向，以及9月10日至9月12日離島出發回台灣方向的機票，均會加註「限當日當班次」、「逾期作廢」之使用限制，讓有限的空運資源獲得更有效的利用。
民航局提醒旅客，若因故無法搭乘原訂航班時，務必於航班起飛前通知航空公司取消訂位，並至原開票處依原機票規定辦理退票，以維護自身權益；民眾務必事先訂妥機位，以免浪費時間於機場候補；搭機當日請提早出門至機場報到，並備齊身分證件，以順利搭機；另配合指揮中心實施防疫工作，各機場航廈採出入口管制，於入口處強制量測體溫及進行手部清潔消毒，請各位搭機旅客務必配合，共同維護我國防疫安全。