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接見美國參議員　蔡英文：威權擴張、台美關係要更緊密

▲總統蔡英文說，這幾年無論疫情流行、威權擴張、俄羅斯入侵烏克蘭，都告訴所有民主夥伴，必須要更深化合作。（圖／總統府提供）
▲總統蔡英文說，這幾年無論疫情流行、威權擴張、俄羅斯入侵烏克蘭，都告訴所有民主夥伴，必須要更深化合作。（圖／總統府提供）

記者黃宣尹／台北報導

2022-07-08 11:25:49

美國聯邦參議員史考特（Rick Scott, R-FL）昨日下午抵台，展開至7月9日為期3天的訪問行程。總統蔡英文今（8）日早上於總統府內接見時表示，這幾年無論疫情流行、威權擴張、俄羅斯入侵烏克蘭，都告訴所有民主夥伴，必須要更深化合作，期待在史考特支持下，台美夥伴關係更緊密。

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蔡英文說，誠摯歡迎史考特首次訪台，他長期支持台灣，今年訪問立陶宛期間，也特別造訪台灣代表處，不但成為第一位訪問立陶宛駐處的美國國會議員，也展現出民主夥伴團結相挺的精神。

蔡英文表示，要藉這機會感謝史考特在去年、今年都提出攸關台灣安全議題的法案，台灣與美國會繼續合作，穩固印太地區繁榮。

蔡英文說，這幾年無論疫情流行、威權擴張、俄羅斯入侵烏克蘭，都告訴所有民主夥伴，必須要更深化合作。就在上個月，台美21世紀貿易倡議已經啟動，也舉辦第一場會談，這對於台美貿易協定洽簽規劃有更清晰的藍圖。

蔡英文也提到，上月底台灣籌組全球最大企業代表團到華府出席投資高峰會，並到許多州訪問，尋求赴美投資更多商機，相信這些交流都為台美合作打下基礎。再次感謝來訪，期待在史考特支持下，台美夥伴關係更緊密。

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