COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

安倍中槍事件亂流！台股漲幅收斂　終場上漲128點

▲台北股市今日開高走高，雖然午盤漲幅同樣受中彈消息影響，終場仍上漲128點，收在14464點。（圖／NOWnews資料照片）
▲台北股市今日開高走高，雖然午盤漲幅同樣受中彈消息影響，終場仍上漲128點，收在14464點。（圖／NOWnews資料照片）

記者鄭妤安／台北報導

2022-07-08 14:22:17

美股4大指數7日收高，日本前首相安倍晉三今（8）日上午驚傳中彈消息，日股聞訊後漲幅收斂至上漲187點，台北股市今日開高走高，雖然午盤漲幅同樣受中彈消息影響，漲幅有所收斂，終場上漲128點，收在14464點，漲幅0.89%，成交金額新台幣2573.49億元；權王台積電站回十日均線，終場上漲9.5元至467元，其餘電子權值股漲跌互見；今日盤面焦點為網通族群持續發威，汽車零組件表現亮眼。

美國股市7日開高走高，道瓊指數上漲346.87點，漲幅1.12%，收在31384.55點；那斯達克指數上漲259.49點，漲幅2.28%，收在11621.35點；標普500指數上漲57.54點，漲幅1.5%，收在3902.62點；費城半導體指數上漲111.8點，漲幅4.48%，收在2605.9點。

日本前首相安倍晉三今日上午在奈良市演說時遭遇槍擊事件，日股聞訊跳水，早盤上漲300餘點，午後開盤出現斷崖式下滑，漲幅直接腰斬，收斂至上漲187點；截至台北時間8日下午13時30分，日股上漲146點，漲幅約0.55％左右，暫報26637點。

大盤反彈第二天，台股今日早盤一度漲逾200點，突破14500點，不料，午盤遇亂流，受安倍中彈消息影響，漲幅一路收斂，終場上漲128點，收在14464點，漲幅0.89%，成交金額新台幣2573.49億元，周線終止連四黑。

我是廣告 請繼續往下閱讀
權王台積電站回十日均線，今日最高一度來到470元，終場則收漲9.5元，收在467元，漲幅2.09%；晶圓二哥聯電開高走低，終場翻黑下跌0.38%，來到39.7元，失守40元關卡；其餘電子權值股漲跌互見，聯發科終場上漲2.46%，鴻海下跌1.45%，大立光下跌0.53%。

貨櫃三雄今日走強，長榮終場漲4.86%，陽明漲3.97%，萬海漲3.43%；航空雙雄尾盤走弱，長榮航由紅翻黑，終場跌約0.93%，華航雖然收漲逾1%，但比起早盤漲幅逾3%的強勢走勢，終場漲幅仍收斂許多。

今日盤面焦點為網通族群持續發威，國巨終場漲逾6%，仲琦漲逾5%，致茂、金像電、技嘉漲逾3%，瑞昱、正崴漲逾2%；氣勢如虹的還有汽車零組件，倉佑、耿鼎強攻漲停板，智伸科、堤維西終場漲逾9%，朋程漲逾7%；6月營收創高的健策、昇達科同樣亮燈漲停。

安倍中彈市場受驚！台、日股漲幅雙雙收斂　

台積電大漲13元！台股早盤漲逾170點　突破14500點

財經小辭典／物價飆漲人人有感　CPI與通膨有何關聯？

協和電廠「東移方案」保留珊瑚　台電：估2028年供氣

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

這場世紀官司您站哪一邊？

支持強尼戴普：一直相信他是無辜的
支持安柏赫德：兩性平權走回頭路
78.68%21.32%
2022-06-02-2022-06-08
「橘子嘉年華-夏日召橘令」你最期待哪個活動？

「橘子嘉年華-夏日召橘令」你最期待哪個活動？

繼續作答
即時
推薦閱讀