安倍中槍事件亂流！台股漲幅收斂　終場上漲128點

美國股市7日開高走高，道瓊指數上漲346.87點，漲幅1.12%，收在31384.55點；那斯達克指數上漲259.49點，漲幅2.28%，收在11621.35點；標普500指數上漲57.54點，漲幅1.5%，收在3902.62點；費城半導體指數上漲111.8點，漲幅4.48%，收在2605.9點。
日本前首相安倍晉三今日上午在奈良市演說時遭遇槍擊事件，日股聞訊跳水，早盤上漲300餘點，午後開盤出現斷崖式下滑，漲幅直接腰斬，收斂至上漲187點；截至台北時間8日下午13時30分，日股上漲146點，漲幅約0.55％左右，暫報26637點。
大盤反彈第二天，台股今日早盤一度漲逾200點，突破14500點，不料，午盤遇亂流，受安倍中彈消息影響，漲幅一路收斂，終場上漲128點，收在14464點，漲幅0.89%，成交金額新台幣2573.49億元，周線終止連四黑。
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貨櫃三雄今日走強，長榮終場漲4.86%，陽明漲3.97%，萬海漲3.43%；航空雙雄尾盤走弱，長榮航由紅翻黑，終場跌約0.93%，華航雖然收漲逾1%，但比起早盤漲幅逾3%的強勢走勢，終場漲幅仍收斂許多。
今日盤面焦點為網通族群持續發威，國巨終場漲逾6%，仲琦漲逾5%，致茂、金像電、技嘉漲逾3%，瑞昱、正崴漲逾2%；氣勢如虹的還有汽車零組件，倉佑、耿鼎強攻漲停板，智伸科、堤維西終場漲逾9%，朋程漲逾7%；6月營收創高的健策、昇達科同樣亮燈漲停。