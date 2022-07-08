醫師沈泰龍辭世　陳其邁：醫療與防疫人員的典範

我是廣告 請繼續往下閱讀
陳其邁也細數沈泰龍即時「敲響防疫警鐘」的事蹟說，兩年多前，「高雄金芭黎台商確診事件」全台矚目，時至今日，大家只記得舞廳名稱，和舉發違規的護國舞小姐，卻鮮少人知道還有位｢護國醫師｣：高雄市左營區沈泰龍醫師。
陳其邁也指出，109年1月小年夜時，某位台商到沈泰龍診所就醫時，因他的認真機警、落實TOCC問診，除了提醒台商務必要轉診到醫院，也同時通報衛生機關，高雄市防疫團隊立即啟動首例COVID-19防疫工作。
陳其邁回憶指出，去年3月初夜裡，沈泰龍醫師仍在診所追蹤當日某位發燒患者的快篩結果，確認陽性後協助轉診醫院，揪出「遊覽車傳播鏈」。同年3月29日，海軍艦隊官兵前往診所就醫，又發現個案並立即通報衛生機關、安排採檢，防範疫情於軍區及船艦上擴散。
陳其邁表示，沈醫師以「厝邊醫師」的具體行動堅守崗位守護高雄市民，不僅令人敬佩，更為醫療與防疫人員的典範。令人惋惜的是，沈泰龍醫師因故不幸於日前辭世。高雄市政府代表市民向沈泰龍醫師表達最深的感謝，也向每一位守護高雄市民的基層診所醫護同仁，致上最大的敬意。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。