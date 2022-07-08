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小三「蛤蜊妹妹」開1次房賺1個包！《戀愛》賠40萬給正宮

▲劇中，小三飯豐萬理江（左）被正宮抓包，去酒店當「蛤蜊妹妹」賺精神賠償金。（圖／翻攝富士電視台）
▲劇中，小三飯豐萬理江（左）被正宮抓包，去酒店當「蛤蜊妹妹」賺精神賠償金。（圖／翻攝富士電視台）

記者陳雅蘭/綜合報導

2022-07-08 13:00:00

日劇《戀愛何必認真？》講述覺得人生不需要愛情、從未談過戀愛的廣瀨愛麗絲，早婚卻不幸福的西野七瀨，以及視物質為人生第一的飯豐萬理江等3位女性，她們在遇到另一半後，紛紛改變想法的27歲女性戀愛故事。劇中，飯豐萬理江是被「專屬爸爸」彰100%包養的小三，倒數第2集中，飯豐萬理江遭彰100%老婆求償300萬日圓（約台幣66萬元）精神賠償金，為了償還她跑去酒店當小姐，化名「蛤蜊妹妹」陪酒，最終以180萬日圓（約台幣40萬元）和解。

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▲劇中，彰100%（左起）、岡山天音、飯豐萬理江籌到180萬精神賠償金。（圖／翻攝富士電視台）
▲劇中，彰100%（左起）、岡山天音、飯豐萬理江籌到180萬精神賠償金。（圖／翻攝富士電視台）
劇中，飯豐萬理江被有婦之夫彰100%包養，只要開房1次，女生就會收到1個名牌包，直到飯豐萬理江遇到岡山天音，她深深被他吸引，於是向彰100%提出分手，飯豐萬理江原以為跟彰100%斷乾淨，豈料彰100%的老婆早派徵信社跟拍已久，正宮最後向飯豐萬理江求償300萬精神賠償金。

飯豐萬理江沒錢償還，她賣掉名牌包籌到50萬後，跑去酒店化名「蛤蜊妹妹」陪酒，岡山天音拿出積蓄70萬救援，「專屬爸爸」彰100%則賣掉名錶籌到60萬，3人加總金額為180萬。岡山天音拉著飯豐萬理江到彰100%家，向正宮下跪道歉求原諒，飯豐萬理江也請對方不要誤會：「田邊（彰100%飾演角色）先生他根本就不喜歡我，他喜歡的只有我的身體。」正宮向老公確認後，婚外情事件就此平息。

《戀愛何必認真？》呈現完美結局，廣瀨愛麗絲與松村北斗修成正果、西野七瀨跟無用丈夫離婚後，和藤木直人發展順利，飯豐萬理江與岡山天音的感情也十分穩定，完結篇迎來5.8%收視率。該劇全10集可至MyVideo、friDay影音、KKTV、LINE TV收看。

▲岡山天音（左）陪飯豐萬理江求正宮原諒。（圖／翻攝富士電視台）
▲岡山天音（左）陪飯豐萬理江下跪，求正宮原諒。（圖／翻攝富士電視台）

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