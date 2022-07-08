福原愛離婚1年！江宏傑公開「愛的驚喜」 鬆口未來動向
江宏傑跟福原愛去年2月鬧婚變，最終於7月8日發出聯合聲明證實離婚，今（8日）他們離婚滿一年。江宏傑接受F.I.R.團長陳建寧邀請，他力挺公益活動開金口助陣單曲《All About Love》，坦言未來有機會，不排斥發專輯。江宏傑透露現在時間都留給孩子，自豪小朋友最喜歡吃他做的蛋包飯，「等他們長大一點我要教他們怎麼做，這樣我在外工作時，他們想念我的時候就可以自己做來吃」。
陳建寧號召團員阿沁、Lydia、周蕙、林曉培、范逸臣、江宏傑、TANK、閻奕格、木木、郭家瑋共11位歌手為公益單曲《All About Love》獻聲，陳建寧透露歌手們在獲邀後馬上答應並無酬力挺，難得開金口的江宏傑，在錄音室的表現驚豔陳建寧，他說：「宏傑的發聲共鳴及音準都很好，也很盡心錄好自己的版本，根本就是被運動員耽誤的歌手！」
江宏傑表示，因為要與眾多實力派歌手合唱，在錄音前非常緊張，為此背好歌詞及聽了不下百遍的旋律勤做功課，他說：「謝謝老師的肯定！其實對於唱歌不會排斥，平常其實就滿愛聽抒情歌，未來如果有機會發片，也不會特別設限曲風，只要合適的我都願意嘗試。」
對於「357擁抱心運動」，江宏傑透露即使工作再忙，還是會跟孩子聊天、擁抱他們，頻率都超過「357」，他視小孩為生活重心，只要沒工作都盡量把時間留給小孩；江宏傑更分享平常教小孩最重視的就是「基本的禮儀跟禮貌」，鼓勵他們勇於嘗試新事物，「保持對世界的好奇心，在安全範圍之下，就讓他們盡量的去探索」。
公益單曲《All About Love》將於7月14日數位上架，作品主要是宣傳8月13日至14日的「2022 善愛嘉年華」，以及宣導小樹傳愛協會舉辦的「357擁抱心運動」，推動父母能跟小孩子們持續3周、每天傾聽5分鐘、擁抱7秒鐘，共同為關懷親子間互動盡一分心力。