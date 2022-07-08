COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

辛特力榮獲 P. LEAGUE+ 保時捷總冠軍賽 MVP

▲ 辛特力榮獲 P. LEAGUE+ 保時捷總冠軍賽 MVP
▲ 辛特力榮獲 P. LEAGUE+ 保時捷總冠軍賽 MVP

2GameSome - 有車賞

2022-07-08 14:55:00

台灣保時捷以本賽季台灣男子職業籃球聯盟 P. LEAGUE+ MVP 獎項的贊助夥伴之姿，恭賀台北富邦勇士今年再度封王，以及洋將辛特力（Michael Singletary）拿下首個 Por-sche Finals MVP，這同時也是他個人生涯第二個P. LEAGUE+ FMVP榮耀。

我是廣告 請繼續往下閱讀

在冠軍系列賽第五戰結束前不到9秒，辛特力罰進關鍵兩分，在這場充滿張力的比賽中，辛特力不但帶領球隊拿下勝利，更讓他以單場 43 分得分創下 P. LEAGUE+ 季後賽單場最高得分紀錄，在系列賽中也演出生涯第二度「大三元」。辛特力在首戰落敗後，成功率領球隊連下四城，以四勝一敗的成績奪冠，成為獲選 FMVP 的關鍵。美國籍洋將辛特力擁有多年東南亞職籃經驗，在來到台灣以前，他的球隊在 2020 年因新冠疫情而解散。然而轉戰台灣球壇後，他優異的表現不僅備受 P. LEAGUE+ 肯定，也為他贏得無數台灣球迷的心。

台灣保時捷總裁 Christian Nater 聶德軒表示：「保時捷是一個源自夢想啟發的品牌，我十分榮幸能在上周的總冠軍賽親自頒發 Porsche Finals MVP 給台北富邦勇士的辛特力。這是他應得的榮耀，恭喜他！」

辛特力表示：「贏得冠軍是唯一讓所有努力值得的理由。很多人認為我們的年紀不再適合上場拚搏，但年紀對我來說只是個數字，感謝隊友的支持，拿下Porsche FMVP 真的太棒了。」

台灣保時捷在本賽季見證許多優秀球員脫穎而出，獲得 Porsche MVP 的榮耀，贏得 Porsche Finals MVP 更是許多人的夢想，但實現夢想需要付出無數的努力和堅定的毅力。保時捷的核心使命之一正是支持敢作夢的人們，並幫助他們將夢想化為現實，台灣保時捷相信開拓者與運動員們能共同肩負這個使命，期待能持續啟發更多年輕世代勇於追夢。

「賽車」及「碳中和」的關聯在？ 「TOYOTA」與「和泰」賽場攜手的理由是...

Goodwood 啟程世界巡迴！保時捷 GT4 ePerformance 純電跑車全球首現

米其林歡慶在台 50 週年 暑假特展寓教於樂闡述永續科技精彩

台灣奧迪 2022 上半年度銷售表現亮眼 較去年同期成長達 19% 。

我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

這場世紀官司您站哪一邊？

支持強尼戴普：一直相信他是無辜的
支持安柏赫德：兩性平權走回頭路
78.68%21.32%
2022-06-02-2022-06-08
「橘子嘉年華-夏日召橘令」你最期待哪個活動？

「橘子嘉年華-夏日召橘令」你最期待哪個活動？

繼續作答
即時
推薦閱讀