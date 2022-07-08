▲ 辛特力榮獲 P. LEAGUE+ 保時捷總冠軍賽 MVP

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在冠軍系列賽第五戰結束前不到9秒，辛特力罰進關鍵兩分，在這場充滿張力的比賽中，辛特力不但帶領球隊拿下勝利，更讓他以單場 43 分得分創下 P. LEAGUE+ 季後賽單場最高得分紀錄，在系列賽中也演出生涯第二度「大三元」。辛特力在首戰落敗後，成功率領球隊連下四城，以四勝一敗的成績奪冠，成為獲選 FMVP 的關鍵。美國籍洋將辛特力擁有多年東南亞職籃經驗，在來到台灣以前，他的球隊在 2020 年因新冠疫情而解散。然而轉戰台灣球壇後，他優異的表現不僅備受 P. LEAGUE+ 肯定，也為他贏得無數台灣球迷的心。





台灣保時捷總裁 Christian Nater 聶德軒表示：「保時捷是一個源自夢想啟發的品牌，我十分榮幸能在上周的總冠軍賽親自頒發 Porsche Finals MVP 給台北富邦勇士的辛特力。這是他應得的榮耀，恭喜他！」





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辛特力表示：「贏得冠軍是唯一讓所有努力值得的理由。很多人認為我們的年紀不再適合上場拚搏，但年紀對我來說只是個數字，感謝隊友的支持，拿下Porsche FMVP 真的太棒了。」





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台灣保時捷在本賽季見證許多優秀球員脫穎而出，獲得 Porsche MVP 的榮耀，贏得 Porsche Finals MVP 更是許多人的夢想，但實現夢想需要付出無數的努力和堅定的毅力。保時捷的核心使命之一正是支持敢作夢的人們，並幫助他們將夢想化為現實，台灣保時捷相信開拓者與運動員們能共同肩負這個使命，期待能持續啟發更多年輕世代勇於追夢。



