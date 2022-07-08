▲ Goodwood 啟程世界巡迴！保時捷 GT4 ePerformance 純電跑車全球首現

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全新保時捷 GT4 ePerformance 在英格蘭南部舉辦的速度嘉年華 （Festival of Speed）上首次公開展示其性能實力，在長達 1.9 公里的 Goodwood 莊園爬山賽道上全力奔馳，為其世界巡迴展揭開序幕。接下來的兩年中，這款創新的測試車將在德國及其它地區巡迴，向客戶賽車隊、合作夥伴和賽車界的決策者們展現概念車的潛力和相關賽事的各種可能性。
GT4 ePerformance 搭載了許多來自Mission R概念車的科技。該概念車於 2021 年慕尼黑車展 IAA Mobility 首度公開，描繪未來純電動 GT 賽車以客戶車隊參賽的願景，兩款車輛都採用久經考驗的 718 GT4 Clubsport 底盤打造。電動馬達和電池技術完全來自同樣的概念車，在資格認證模式下，最大輸出功率高達 1,088 PS（800kW）。在模擬賽測試中，該動力系統可維持 30 分鐘以上的穩定輸出 612 PS（450 kW），相當於一場 Carrera Cup 賽事的總時間長。GT4 ePerformance 的單圈時間和極速性能，足以與當今 992 世代的 911 GT3 Cup 匹敵。得益於 900 伏特電壓技術，電池以全功率充電，僅需約 15 分鐘就能將電量從 5% 增加至 80%。
在 Goodwood 駕駛這輛純電動原型車的奧地利籍保時捷廠隊車手 Richard Lietz 表示：「速度嘉年華著實令人印象深刻，不僅是車迷的一大盛事，也是歐洲獨一無二的賽車聖地。我在測試時得以對 GT4 ePerformance 有深入的暸解，它不僅速度非常快，更充滿操駕樂趣，正符合我對未來客戶車隊以電動車參賽的想像。由於必須確保電力可延續整場比賽，它透過空氣力學設計增進能耗。比起像是 Goodwood 類型的爬山賽道，GT4 ePerformance 在一般賽道上更易於掌控。這次以 45.50 秒的成績獲得第二名，合乎我們事先預期的結果。」
保時捷為 GT4 ePerformance 重新設計約 6,000 個零組件。在設計師Grant Larsson的帶領下，Porsche Style 旗下的一個團隊打造出這款車的外觀。車體由天然纖維複合材料製成，在生產過程中產生的碳排放量比同類型合成材料更少，另外，在測試研發階段則使用回收再製的碳纖維。得益於其加寬的葉子鈑，這輛賽車比 718 Cayman GT4 Clubsport 寬 14 公分，為更寬的 18 吋 Michelin 賽車胎提供更多空間，該輪胎採用可再生原料的比例也相當高。
從 Goodwood 出發：GT4 ePerformance 展開世界巡迴
在 Goodwood 速度嘉年華全球首演後，GT4 ePerformance 將造訪世界各地，而每個目的地都將有特定的主題。首站選在世界知名的速度嘉年華，這場位在英格蘭西薩賽克斯郡的盛會與保時捷的賽車歷史密切相關；第二站將在保時捷萊比錫工廠，於 8 月 20 日一同慶祝工廠成立20週年，工廠內有一條 3.7 公里的賽道，將世界多條知名賽道的特色賽段集於一身。在此次薩克森州工廠之行中，將會展示此純電動賽車原型車的商業模型。
使用由 53% 永續性材料組成的 Michelin 賽車輪胎
Michelin 為純電動的保時捷 GT4 ePerformance 賽車輪胎的供應商，其中生質原料或回收原料佔每條輪胎成份的53%。所使用的永續性原料還包括天然橡膠和煤灰，皆由合作夥伴 Enviro 的特殊加工方法從廢棄輪胎中提煉，其他原料包含橘子皮、檸檬皮、松樹脂、葵花籽油以及多餘的金屬廢料。
賽車輪胎由 Michelin 專門為 GT4 ePerformance 研發。從開發、生產、運輸和使用到回收利用，產品生命週期的每個階段都能減少環境衝擊。Michelin 的目標是在 2050 年以前達成所有輪胎都使用永續原料；預計2030年前Michelin 集團的永續性生產比例就能達到 40%。
協同推動永續發展：GT4 ePerformance 與其合作夥伴
GT4 ePerformance 攜手七個合作夥伴展開世界巡迴展演，所有參與企業皆將這場巡迴視為與保時捷賽車進一步合作推動永續發展的舞台。首次加入專案的全球物流服務領導品牌 DB Schenker，將提供永續運輸服務。長期合作夥伴 ExxonMobil 透過 Mobil 品牌，參與賽車冷卻劑和潤滑油領域的共同研發。保時捷的計時合作夥伴瑞士豪華手錶製造商 TAG Heuer ，贊助包括該專案在內的多個保時捷賽車專案。Michelin作為保時捷賽車運動的長期技術合作夥伴， 為 GT4 ePerformance 開發出極耐用的賽車輪胎。而時尚品牌 Hugo Boss 負責提供車隊官方服飾，運動品牌 Puma 將負責車手和技師的防火服，車隊工具則由 Hazet 擔任官方供應商。