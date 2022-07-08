▲ 米其林歡慶在台 50 週年 暑假特展寓教於樂闡述永續科技精彩

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本次展覽特別展出從法國空運來的高科技永續「未來概念輪胎」、氫燃料電池，與數種米其林在輪胎中使用的黑科技解密，更有高達9米的巨大化米其林寶寶展品，吸睛度百分百，絕對成為今年暑假最夯的打卡景點。除此之外，還有許多趣味的虛實互動體驗設施。本展覽免費入場，期間限定只展九天，歡迎所有大朋友、小朋友趁著暑假一起來參參觀。
米其林在地經營領行生活，為台灣提供更好的移動體驗
自 1972 年起在台引進高性能輪胎，米其林一步步投入在地化經營，不僅陪伴著台灣民眾共同度過經濟起飛與發展，更不斷地以創新的製胎技術和科技，為所有台灣消費者與企業用戶，創造出更好的移動體驗。
「1978 年台灣首條高速公路全線通車，開啟了台灣民眾享受南來北往的移動日常，也幫助了米其林在台灣快速成長。」台灣米其林董事長毛行健表示，「米其林在台五十週年展不僅僅是個展覽，更是米其林與台灣民眾共同打拼與成長的回憶。因此，我們帶著感謝之心出發，從米其林領行生活視角，記錄台灣 50 年來過往的壯闊流動力，縱然這兩年疫情限縮了移動能量，但終究會恢復正軌，台灣米其林謹以此展鼓勵人們找回旺盛流動生命力，並期許自身持續創新，為台灣提供更好的移動體驗。」
精彩展覽亮點：
- 細數米其林在台 50 週年歷史：觀眾將能遍覽米其林品牌在台灣發展歷史與精采事蹟、馳加通路的發展歷程，探索米其林與台灣消費者一起創造潮流的點點滴滴。
- 米其林最新免充氣防刺扎輪胎系統：UPTIS (Unique Puncture-Proof Tire System)，米其林打破現有輪胎設計之新世代產品，不須充氣、不再有輪胎爆胎、車輛停駛的風險。
- 米其林未來概念輪胎首次在台曝光：米其林集團為達2050碳中和目標所研發的概念產品「 The VISION Concept 」，該輪胎採用 Airless 免充氣的設計，運用仿生學設計出蜂巢型的結構可取代現行的金屬輪圈，Visionary Concept 的概念是車主能夠經由車輛內部的電子系統來設定輪胎的配置，輪胎也能夠與車輛互相連結溝通，透過 3D 列印技術因應不同路況進行「胎面列印」，且完全採用可經由生物分解的材質製成，降低環境衝擊。此概念輪胎榮獲紅點最佳設計獎。
- THE 53 (含 53% 可持續材料的賽車輪胎)：米其林去年為 Mission H24 氫能源賽車打造了包含 46% 可持續材料的輪胎，而在今年，推出的新款輪胎則是米其林加速可持續創新的又一成果。此次將賽車輪胎中可持續材料比例提高至前所未有的 53%，再次彰顯了強大的創新研發實力。
- 氫燃料電池系統：米其林集團專注研發氫能與移動的應用近 20 年。2019 年，米其林集團與全球領先的汽車零部件科技公司佛吉亞宣布正式成立氫能源合資公司 SYMBIO，針對輕型車、商用車和卡車以及其他應用領域的氫燃料電池系統，專注於研發、生產和銷售。
- 米其林指南 & 米其林寶寶收藏展： 該展區包含米其林大世紀、米其林博物館，收錄了 1891 年第一個現代輪胎的誕生，以及其他眾多事蹟，還有不同年代時空背景下的米其林寶寶，觀眾可一窺米其林的世界潮流和許多具有歷史性意義的周邊珍藏；另一個重頭戲，則是風靡世界的米其林指南，探討最初的構想是為了鼓勵更多的駕駛者出遊的初心，沒想到意外發展成享譽國際的美食評鑑。台灣從 2018 年啟動了摘星計畫，創造出台灣美食界的摘星潮流，促進產業進步、也活絡地方觀光經濟。