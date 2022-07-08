「賽車」及「碳中和」的關聯在？ 「TOYOTA」與「和泰」賽場攜手的理由是...

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TOYOTA與耐久賽
自汽車被發明後，可以說隨即揭開了車輛賽事的歷史，早在1894年的巴黎 — 盧昂「無馬」車輛大賽中，便已有高達69輛車角逐最速頭銜，而經過百餘年來車輛的進化以及思維的轉變，更衍生出各式各樣的比賽模式，其中耐久賽便是車輛競技領域中最受重視的一門顯學。
而在全球眾多耐久賽事中，最富盛名且歷史悠久的莫過於始自1923年的法國利曼24小時耐久賽(24 Heures du Mans)，在足足一天日夜不懈的賽程中角逐最終勝利，號稱車手與賽車的終極試煉場，當然也成為眾家品牌揚名立萬的最佳機會，遠在日本但行銷全球的TOYOTA自然也深諳其理，早在1985年便積極參與利曼24小時耐久賽，自2018年起則開始拿下最高組別Hypercar的冠軍榮銜，至2022年更以五連霸的姿態再衝終點線。
與此同時TOYOTA當然不可能忘卻代表本國最高級別的日本超級耐久系列賽(スーパー耐久シリーズ)，以剛結束的富士賽道24小時耐久賽來說，TOYOTA社長豐田章男便與其子豐田大輔分別駕駛COROLLA H2 CONCEPT以及全新GR86 CNF CONCEPT參戰，其中豐田家族的熱血基因當然是重點，但之所以傾全力打造一款又一款極富競爭力的賽車並積極參與賽事，其實也根源於賽道本來就是激化汽車科技進展的最佳場域。
耐久賽與碳中和
事實上，從最高速度的追逐、循跡性能的苛求、妥善率的最佳化到動能效率的講究，每一次車廠傾全力參賽，都代表著當代汽車科技又再度向前推進一步，而這次TOYOTA既然選擇以COROLLA H2 CONCEPT(搭載使用氫燃料的G16E-GTS 1.6L三缸渦輪增壓氫能源引擎)及GR86 CNF CONCEPT(使用CNF碳中和燃料)參與日本超級耐久系列賽，其目的除為了縮短燃料補給時間並延長續航里程，好在漫長的比賽過程中減少進站時間獲取勝利之外，同時也期許以更潔淨的能源，滿足高強度賽事中的極致效能需求，藉以磨練並持續精進TOYOTA於新能源車領域的研發技術，進而降低碳排放量最終實現碳中和願景，這麼一來，原本看似背道而馳的「車輛競技賽事」與「碳中和議題」於是起了關聯，賽車運動也因而在新能源時代有了更具理想性與實踐性的正向意義。
ROOKIE Racing與TOYOTA
而在TOYOTA致力汽車賽事運動的同時，大統領豐田章男於2020年一手打造的ROOKIE Racing車隊也成為品牌與車輛競技之間最重要的橋樑，秉持「Making Ever-better Cars」的創隊理念，ROOKIE Racing車隊不僅作為培育新生代車手與技術團隊的搖籃，同時更兼具集團創新實驗室的功能，像是在新能源發展計畫中，TOYOTA便透過ROOKIE Racing車隊在日本超級耐久賽中的各項實測參數，獲取攸關新能源與替代燃料的諸多關鍵數據與技術，連同比賽過程與後勤整備的儲存、運輸及使用等周邊相關配置與規範，更讓整體概念趨於完備，補齊實務經驗未盡周延的可能性，無形中也讓碳中和願景更趨近實現的一天。
和泰汽車與ROOKIE Racing車隊
作為TOYOTA集團的長期戰略夥伴，和泰汽車在新能源時代當然依舊有其無可取代的重要性，而長期穩坐國內汽車市場龍頭的高銷售佔比，更為這間本土公司帶來強大影響力，正因如此於2022年和泰汽車宣布正式成為ROOKIE Racing贊助商，協助車隊在場上獲得更優異的成績，與此同時順應TOYOTA越趨年輕且運動化的產品走向，和泰汽車也希望師法TOYOTA多年來積極參與車輛賽事的經驗，同步發展專屬台灣的在地賽車文化，事實上國內賽車歷史由來已久，但受限地域與觀眾屬性始終難成主流話題，透過如同和泰汽車這般大型企業全力推廣宣導，勢必能夠重新喚起台灣民眾的注意力，讓更多國內車手、技術人員與車迷觀眾一齊參與並感受風馳電掣的競速快感，同時深化且完備我們鼓吹到燒聲的本地汽車文化。
從展示間到賽道邊
如此一來所有的答案全給串了起來，從TOYOTA到耐久賽到碳中和再到和泰，利用品牌強大的技術與經驗征服國際賽事，從而獲得達成碳中和目標的關鍵技術，而和泰汽車則透過與母廠的密切關聯，導引出合法且接軌國際的國內賽車風氣。
事實上，賽車運動能夠帶給社會的或許比你想的還要多更多，像是在日本，TOYOTA便攜手富士國際賽車場以及TOYOTA不動產公司在靜岡縣小山市正式推動「FUJI MOTORSPORTS FOREST富士賽車森林」企劃，園區內除賽道本體與相關設施外，還包含富麗堂皇的富士賽車場酒店、展示賽車歷史的富士賽車博物館以及溫泉與餐廳等娛樂場所，提供車迷休閒旅遊的絕佳去處創造無限商機，與此同時，TOYOTA也將在周遭的裾野市進行「Woven City」造鎮計畫，全新打造一座結合住宅、自動駕駛、機器人等元素的小型智慧城市，具體實現TOYOTA的科技藍圖，擘畫專屬品牌的未來願景。
而將目光轉向台灣，除卻已然營運一陣子的麗寶國際賽車場外，和泰汽車則將於今年在此舉辦TOYOTA GAZOO Racing活動，像是「TOYOTA GAZOO Racing Fan Festival賽道體驗日」便將聘請專業教練提供靜態及動態課程，不僅能讓一般民眾體驗TOYOTA GR性能車款在賽道上的極致性能，同時也能精進駕馭技巧進而提升駕駛安全觀念，此外正規賽事部份也將首度針對旗下GR SUPRA、GR YARIS以及GR86等三款TOYOTA GR勁駒，與STS超級房車全國系列賽合作舉辦「TOYOTA GAZOO Racing統規挑戰賽」，利用TOYOTA GR車款的盎然樂趣與強悍性能，在合法且安全的環境下享受專業賽事腎上腺素噴發的感官刺激。
回頭想想，既能欣賞競爭激烈的國際級耐久賽事，又能推廣碳中和淨零排放的環保理念，同時還能親身參與TOYOTA GR統一規格賽或賽道體驗日，對於熱血車迷如你我而言，又還有什麼比這更令人開心呢？
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