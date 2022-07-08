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「賽車」及「碳中和」的關聯在？ 「TOYOTA」與「和泰」賽場攜手的理由是...

▲ （圖／Carture 車勢文化）
▲ （圖／Carture 車勢文化）

Carture 車勢文化

2022-07-08 14:55:20

熱血沸騰的車輛競技賽事向來是全球車迷密切關注的焦點，而淨零排放的碳中和理念則是當前各國政府與民間團體積極達成的目標，究竟兩個看似風馬牛不相及的議題，是如何被連結在一起？不如就從TOYOTA與國內總代理和泰汽車近期的頻頻動作與彼此間的關係合作說起...

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TOYOTA與耐久賽

自汽車被發明後，可以說隨即揭開了車輛賽事的歷史，早在1894年的巴黎 — 盧昂「無馬」車輛大賽中，便已有高達69輛車角逐最速頭銜，而經過百餘年來車輛的進化以及思維的轉變，更衍生出各式各樣的比賽模式，其中耐久賽便是車輛競技領域中最受重視的一門顯學。

而在全球眾多耐久賽事中，最富盛名且歷史悠久的莫過於始自1923年的法國利曼24小時耐久賽(24 Heures du Mans)，在足足一天日夜不懈的賽程中角逐最終勝利，號稱車手與賽車的終極試煉場，當然也成為眾家品牌揚名立萬的最佳機會，遠在日本但行銷全球的TOYOTA自然也深諳其理，早在1985年便積極參與利曼24小時耐久賽，自2018年起則開始拿下最高組別Hypercar的冠軍榮銜，至2022年更以五連霸的姿態再衝終點線。

與此同時TOYOTA當然不可能忘卻代表本國最高級別的日本超級耐久系列賽(スーパー耐久シリーズ)，以剛結束的富士賽道24小時耐久賽來說，TOYOTA社長豐田章男便與其子豐田大輔分別駕駛COROLLA H2 CONCEPT以及全新GR86 CNF CONCEPT參戰，其中豐田家族的熱血基因當然是重點，但之所以傾全力打造一款又一款極富競爭力的賽車並積極參與賽事，其實也根源於賽道本來就是激化汽車科技進展的最佳場域。

始自1923年的利曼24小時耐久賽 ，堪稱最具代表性的耐久賽事之一。
始自1923年的利曼24小時耐久賽 ，堪稱最具代表性的耐久賽事之一。
2018年起TOYOTA以五連霸之姿 ，連續拿下五座利曼24小時耐久賽最高組 別Hypercar冠軍金盃。
2018年起TOYOTA以五連霸之姿 ，連續拿下五座利曼24小時耐久賽最高組 別Hypercar冠軍金盃。
TOYOTA同樣參與日本超級耐久 系列賽，甚至社長豐田章男與其子豐田大輔 亦駕駛COROLLA H2 CONCEPT以及 GR86 CNF CONCEPT下場競技。
TOYOTA同樣參與日本超級耐久 系列賽，甚至社長豐田章男與其子豐田大輔 亦駕駛COROLLA H2 CONCEPT以及 GR86 CNF CONCEPT下場競技。
耐久賽與碳中和

事實上，從最高速度的追逐、循跡性能的苛求、妥善率的最佳化到動能效率的講究，每一次車廠傾全力參賽，都代表著當代汽車科技又再度向前推進一步，而這次TOYOTA既然選擇以COROLLA H2 CONCEPT(搭載使用氫燃料的G16E-GTS 1.6L三缸渦輪增壓氫能源引擎)及GR86 CNF CONCEPT(使用CNF碳中和燃料)參與日本超級耐久系列賽，其目的除為了縮短燃料補給時間並延長續航里程，好在漫長的比賽過程中減少進站時間獲取勝利之外，同時也期許以更潔淨的能源，滿足高強度賽事中的極致效能需求，藉以磨練並持續精進TOYOTA於新能源車領域的研發技術，進而降低碳排放量最終實現碳中和願景，這麼一來，原本看似背道而馳的「車輛競技賽事」與「碳中和議題」於是起了關聯，賽車運動也因而在新能源時代有了更具理想性與實踐性的正向意義。

COROLLA H2 CONCEPT是一款 使用氫燃料賽車，搭載一具修改自GR YARIS的G16E-GTS 1.6L三缸渦輪增壓氫 能源引擎。
COROLLA H2 CONCEPT是一款 使用氫燃料賽車，搭載一具修改自GR YARIS的G16E-GTS 1.6L三缸渦輪增壓氫 能源引擎。
以全新世代GR86為基礎的GR86 CNF CONCEPT，為一款使用CNF碳中和 燃料的先進概念賽車。
以全新世代GR86為基礎的GR86 CNF CONCEPT，為一款使用CNF碳中和 燃料的先進概念賽車。
ROOKIE Racing與TOYOTA

而在TOYOTA致力汽車賽事運動的同時，大統領豐田章男於2020年一手打造的ROOKIE Racing車隊也成為品牌與車輛競技之間最重要的橋樑，秉持「Making Ever-better Cars」的創隊理念，ROOKIE Racing車隊不僅作為培育新生代車手與技術團隊的搖籃，同時更兼具集團創新實驗室的功能，像是在新能源發展計畫中，TOYOTA便透過ROOKIE Racing車隊在日本超級耐久賽中的各項實測參數，獲取攸關新能源與替代燃料的諸多關鍵數據與技術，連同比賽過程與後勤整備的儲存、運輸及使用等周邊相關配置與規範，更讓整體概念趨於完備，補齊實務經驗未盡周延的可能性，無形中也讓碳中和願景更趨近實現的一天。

ROOKIE Racing車隊為TOYOTA 社長豐田章男一手打造，也是該品牌與賽車 運動之間最重要的溝通橋樑。
ROOKIE Racing車隊為TOYOTA 社長豐田章男一手打造，也是該品牌與賽車 運動之間最重要的溝通橋樑。
豐田章男對於賽車運動的熱情眾所 皆知，ROOKIE Racing車隊可作為培育新 生代車手與技術團隊的搖籃。
豐田章男對於賽車運動的熱情眾所 皆知，ROOKIE Racing車隊可作為培育新 生代車手與技術團隊的搖籃。
就連比賽過程與後勤整備的儲存、 運輸及使用等周邊相關配置與規劃，也能讓 碳中和願景有了更趨近實現的一天。
就連比賽過程與後勤整備的儲存、 運輸及使用等周邊相關配置與規劃，也能讓 碳中和願景有了更趨近實現的一天。
和泰汽車與ROOKIE Racing車隊

作為TOYOTA集團的長期戰略夥伴，和泰汽車在新能源時代當然依舊有其無可取代的重要性，而長期穩坐國內汽車市場龍頭的高銷售佔比，更為這間本土公司帶來強大影響力，正因如此於2022年和泰汽車宣布正式成為ROOKIE Racing贊助商，協助車隊在場上獲得更優異的成績，與此同時順應TOYOTA越趨年輕且運動化的產品走向，和泰汽車也希望師法TOYOTA多年來積極參與車輛賽事的經驗，同步發展專屬台灣的在地賽車文化，事實上國內賽車歷史由來已久，但受限地域與觀眾屬性始終難成主流話題，透過如同和泰汽車這般大型企業全力推廣宣導，勢必能夠重新喚起台灣民眾的注意力，讓更多國內車手、技術人員與車迷觀眾一齊參與並感受風馳電掣的競速快感，同時深化且完備我們鼓吹到燒聲的本地汽車文化。

TOYOTA在車輛競技領域著力已 久，並在各領域賽事獲得斐然成就。
TOYOTA在車輛競技領域著力已 久，並在各領域賽事獲得斐然成就。
賽車文化從來都不是一蹴可幾的， 需要企業、民眾與政府齊心協力方有開花結 果的可能。
賽車文化從來都不是一蹴可幾的， 需要企業、民眾與政府齊心協力方有開花結 果的可能。
從展示間到賽道邊

如此一來所有的答案全給串了起來，從TOYOTA到耐久賽到碳中和再到和泰，利用品牌強大的技術與經驗征服國際賽事，從而獲得達成碳中和目標的關鍵技術，而和泰汽車則透過與母廠的密切關聯，導引出合法且接軌國際的國內賽車風氣。

事實上，賽車運動能夠帶給社會的或許比你想的還要多更多，像是在日本，TOYOTA便攜手富士國際賽車場以及TOYOTA不動產公司在靜岡縣小山市正式推動「FUJI MOTORSPORTS FOREST富士賽車森林」企劃，園區內除賽道本體與相關設施外，還包含富麗堂皇的富士賽車場酒店、展示賽車歷史的富士賽車博物館以及溫泉與餐廳等娛樂場所，提供車迷休閒旅遊的絕佳去處創造無限商機，與此同時，TOYOTA也將在周遭的裾野市進行「Woven City」造鎮計畫，全新打造一座結合住宅、自動駕駛、機器人等元素的小型智慧城市，具體實現TOYOTA的科技藍圖，擘畫專屬品牌的未來願景。

FUJI MOTORSPORTS FOREST 富士賽車森林不僅是賽車場，同時也是得以 創造無限商機的主題樂園。
FUJI MOTORSPORTS FOREST 富士賽車森林不僅是賽車場，同時也是得以 創造無限商機的主題樂園。
富士賽車場酒店不僅可於賽季中宴 請與會人員與賓客，一般時候也能作為民眾 旅宿享受的場所。
富士賽車場酒店不僅可於賽季中宴 請與會人員與賓客，一般時候也能作為民眾 旅宿享受的場所。
要看一個地方的文化就去參觀展館 ，當然富士賽車博物館也是車迷未來不容錯過的重頭戲。
要看一個地方的文化就去參觀展館 ，當然富士賽車博物館也是車迷未來不容錯過的重頭戲。
而將目光轉向台灣，除卻已然營運一陣子的麗寶國際賽車場外，和泰汽車則將於今年在此舉辦TOYOTA GAZOO Racing活動，像是「TOYOTA GAZOO Racing Fan Festival賽道體驗日」便將聘請專業教練提供靜態及動態課程，不僅能讓一般民眾體驗TOYOTA GR性能車款在賽道上的極致性能，同時也能精進駕馭技巧進而提升駕駛安全觀念，此外正規賽事部份也將首度針對旗下GR SUPRA、GR YARIS以及GR86等三款TOYOTA GR勁駒，與STS超級房車全國系列賽合作舉辦「TOYOTA GAZOO Racing統規挑戰賽」，利用TOYOTA GR車款的盎然樂趣與強悍性能，在合法且安全的環境下享受專業賽事腎上腺素噴發的感官刺激。

作為TOYOTA的當家性能跑車 ，GR SUPRA統規賽的舉辦著實令人期待 。
作為TOYOTA的當家性能跑車 ，GR SUPRA統規賽的舉辦著實令人期待 。
夯翻天的GR YARIS也即將於麗寶 國際賽車場迎來緊張刺激的統規賽事。
夯翻天的GR YARIS也即將於麗寶 國際賽車場迎來緊張刺激的統規賽事。
不久後將引進國內的GR86，同樣 將與STS超級房車全國系列賽合作舉辦統規 賽。
不久後將引進國內的GR86，同樣 將與STS超級房車全國系列賽合作舉辦統規 賽。
回頭想想，既能欣賞競爭激烈的國際級耐久賽事，又能推廣碳中和淨零排放的環保理念，同時還能親身參與TOYOTA GR統一規格賽或賽道體驗日，對於熱血車迷如你我而言，又還有什麼比這更令人開心呢？

延伸閱讀：2050淨零排放得靠____？PHEV vs. BEV碳排大車拼！

期待台灣車迷能夠更自在享受賽車運動的薰陶，或許關鍵就從產業龍頭 TOYOTA與和泰汽車開啟。
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