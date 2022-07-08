陳吉仲籲少吃鮭魚救石斑 鮭魚業者：從此改名「類石斑」
中國6月中起禁止輸入台灣的石斑魚，導致國內多達9成石斑產量無法外銷，農委會積極轉內銷及外銷到其他國家，農委會主委陳吉仲除了預告已找速食業者在8月推出「石斑魚漢堡」，昨（7）日更向國人喊話，少吃2、3成鮭魚，改吃石斑魚就能解決問題，引發各界正反看法，更有鮭魚品牌在粉專自嘲：「從此改名類石斑」。
農委會主委陳吉仲昨（7）日向國人喊話，台灣一年吃10幾萬公噸進口水產品，像是鮭魚、大比目魚、魷魚等，若是國人能少吃2成至3成鮭魚，改吃石斑魚就能解決問題。「少吃鮭魚救石斑」言論在網路發酵，有網友批評陳吉仲「何不食肉糜」，紛紛開酸是諾貝爾獎等級的創見，跟缺電就關冷氣的邏輯一樣。
全球最大鮭魚供應商在台成立的鮭魚品牌美威鮭魚，今（8）日也在粉專製圖自嘲：「鮭魚臭了嗎？我們從此改名類石斑，拜託不要不吃我們。」只見圖片將鮭魚套上石斑裝，並標籤 #鮭魚無辜、#多吃鮭魚救石斑。該則貼文立刻引起網友熱議：「鮭起來，別太衝」、「推一個小編的勇氣」、「我覺得你要被出征了，先來留個言方便追蹤」，還有網友貼出鮭魚生魚片來湊熱鬧：「趕快來一份類石斑壓壓驚」。
針對網友批評，農委會主委陳吉仲今（8）日出席活動接受媒體採訪時則反問：「他知道鮭魚現在多少價格嗎？每公斤300多塊欸！非常貴欸，為什麼不吃我們的石斑魚」，呼籲國人多選購國產魚食用。